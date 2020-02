Jaguares cayó ajustadamente en Vélez Sársfield

Los Jaguares perdieron ajustadamente frente a los Hurricanes de Nueva Zelanda por 26 a 23, en un encuentro válido por la segunda fecha del torneo Súper Rugby, que aglutina a los principales equipos del hemisferio Sur.

El partido se jugó en el estadio José Amalfitani de Vélez Sársfield y, al término de la primera etapa, los argentinos se imponían 10 a 9.

Los Jaguares dejaron escapar en los diez minutos finales lo que parecía un triunfo asegurado, con una defensa sólida y un planteo que lo mantuvo como protagonista en un encuentro parejo, pero no alcanzó por su falta de definición y garra para mantener la diferencia hasta el cierre.

En esos diez minutos finales, el equipo neozelandés reaccionó y comenzó a atacar y en dos jugadas de gran nivel llegaron los dos tries, conquistados por los ingresados Jamie Booth y Alex Fidou, convertidos por Garden-Bacop y Fletcher Smith, para quedarse con el triunfo

Los tantos de Los Jaguares se concretaron con tries de Marcos Kremer y Agustín Creevy, más tres penales y dos conversiones de Domingo Miotti.

El primer tiempo, de trámite parejo, tuvo leve dominio de Los Jaguares, que manejaron varias jugadas de ataque. En una de ellas el tercera línea Marcos Kremer se desprendió de la marca y marcó el primer try del partido, mientras que Domingo Miotti aportó un penal y una conversión.

jaguares 1.jpg

Los neozelandeses defendieron los embates de los argentinos y sacaron provecho de la excelente puntería de su fullback Jordie Barret, autor de tres penales, para mantener una desventaja mínima.

En la segunda parte Los Jaguares afinaron el juego con sus forwards para ser protagonistas de las jugadas de ataque. Emiliano Boffelli estuvo cerca de marcar el segundo try pero fue detenido en la última puntada.

Con el correr de los minutos, los argentinos se diluyeron en defensa y los Hurricanes reaccionaron para quedarse con el triunfo.

El próximo sábado, Los Jaguares serán nuevamente locales frente a los Reds de Australia, mientras que en la cuarta fecha viajarán rumbo a Sudáfrica para dar comienzo a la gira frente a Stormers, Bulls y Sharks.

El conjunto argentino, subcampeón durante la última edición, venció en la fecha inicial a los Lions de Sudáfrica por 38 a 8.

jaguares 2.jpg

Síntesis:

Jaguares: Mayco Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Lucas Paulos; Francisco Gorrissen, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Domingo Miotti; Emiliano Boffelli, Jerónimo De la Fuentee (c), Matías Moroni, Sebastián Cancelliere, y Santiago Carreras. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Luego ingresaron:Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Lionel Sclavi, Javier Ortega Desio, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou y Santiago Chocobares.

Hurricanes: Fraser Armstrong, Asafo Aumua y Tyrel Lomax; James Blackwell y Scott Scrafton; Reed Prinsep, Kirifi Du' Plessis y Gareth Evans; TJ Perenara (capitán) y Jackson Garden Bachop; Ben Lam, Ngani Laumape, Billy Proctor, Wes Goosen y Jordie Barrett. Entrenador: John Plumtree.

Luego ingresaron: Ricky Riccitelli, Tevita Mafileo, Alex Fidow, Isaia Walker-Leawere, Vaea Fifita, Devan Flanders, Jamie Booth, Fletcher Smith y Vince Aso.

Primer tiempo: 6' penal Barrett (H), 15' penal Miotti (J), 22' try Kremer convertido por Miotti (J), 28' y 34' penales Barret (H). Resultado parcial: Los Jaguares 10- Hurricanes 9.

Segundo tiempo: 4' penal Miotti (J), 7' penal Barret (H), 13' penal Miotti (J) y 22' try Creevy convertido por Miotti (J), 30' try Fidou convertido por Garden-Bachop (H) y 37' try Booth convertido por Smith (H).

Resultado final: Los Jaguares 23- Hurricanes 26.

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Cancha: Vélez Sársfield.