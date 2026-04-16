¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

El argentino Lionel Messi sorprendió este jueves al mundo del fútbol, luego de que se confirmara que compró al UE Cornella de la Tercera RFEF, la quinta división de España . De esta manera, el rosarino se convertirá por primera vez en el dueño de manera oficial de un club, aunque ya está relacionado con otros dos.

Uno de ellos es Leones de Rosario, que fue fundado por su familia y en el que La Pulga”tuvo un rol fundamental, principalmente desde el aspecto económico. Este año comenzó su camino en la Primera C, donde actualmente marcha tercero en la Zona B con 12 puntos, con un saldo de tres triunfos, igual cantidad de empates y una derrota.

Además, Messi fue uno de los fundadores en mayo del año pasado junto a su amigo, el delantero uruguayo Luis Suárez, del Deportivo LSM de Uruguay. Dicha institución ya tuvo su estreno en la Primera D del país vecino, que es una categoría amateur/semiprofesional. Se espera que, gracias a las inversiones de ambos jugadores, no tenga mayores inconvenientes para ascender de categoría rápidamente.

Por último, está el recién adquirido UE Cornellà, que se encuentra en la Tercera RFEF, que es la quinta división de España. El club fue fundado el 29 de abril de 1951 y cuenta con un pequeño estadio, con capacidad para solo 5.824 espectadores.

La cuenta de clubes de Messi no terminaría aquí, ya que, según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, su contrato con el Inter Miami de Estados Unidos tiene una cláusula que le da la opción de convertirse en copropietario una vez que se retire del fútbol profesional.