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A menos de un mes para los Juegos Suramericanos, refuerzan con más equipamiento náutico la limpieza de embalsados en la Laguna Setúbal

La Municipalidad, el Ejército Argentino y diez instituciones náuticas firmaron un convenio por 60 días para intensificar el retiro de vegetación flotante y embalsados. El operativo contempla seis horas diarias de trabajo durante 17 jornadas y apunta a garantizar la navegabilidad de la laguna antes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de agosto 2026 · 16:20hs
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Limpieza de embalsados: la Municipalidad

Limpieza de embalsados: la Municipalidad, el Ejército Argentino y diez instituciones náuticas firmaron un convenio para intensificar el retiro de vegetación flotante en la Laguna Setúbal.

La Municipalidad de Santa Fe, el Ejército Argentino y diez clubes, guarderías y asociaciones náuticas de la ciudad acordaron reforzar el operativo de limpieza de la Laguna Setúbal y el riacho Santa Fe, con el objetivo de remover la vegetación flotante y los embalsados que afectan distintos sectores de la zona de navegación.

El convenio, que tendrá un plazo de ejecución de 60 días, permitirá sumar equipamiento, personal y una logística específica a las tareas que el Municipio y la Provincia ya vienen desarrollando desde hace aproximadamente un mes y medio.

La intervención adquiere especial relevancia en el marco de los preparativos para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán en septiembre y tendrán a la ciudad como una de sus sedes.

El acuerdo fue firmado en la sala de reuniones del Palacio Municipal, en un acto encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti, junto a representantes del Ejército Argentino y de las entidades náuticas que participarán del operativo.

Un operativo con mayor equipamiento

El coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, explicó que el objetivo es darle mayor intensidad y capacidad operativa a una tarea que ya se venía realizando con recursos municipales y embarcaciones particulares y de la Provincia.

“Si el clima lo permite, el Ejército estaría comenzando mañana miércoles en la zona de los pilotes y Paseo de la Laguna, para luego continuar debajo del Puente Colgante y el Puente Oroño, finalizando en el riacho Santa Fe”, detalló.

LEER MÁS: Operativo en la Laguna Setúbal: desprendieron un gran embalsado y esperan el apoyo del Ejército para completar la limpieza antes de septiembre

Hadad destacó que el convenio se viene trabajando junto al Ejército y más de diez clubes e instituciones vinculadas con la actividad náutica.

“Es un convenio que venimos trabajando con el Ejército Argentino y más de 10 clubes involucrados, enmarcado en la Ley Nacional 20.459 que regula las obras y servicios en toda la República Argentina”, señaló.

La incorporación del Ejército permitirá ampliar considerablemente el despliegue. Según explicó el funcionario, las tareas contarán con lanchas Lanre, tres embarcaciones de apoyo y personal militar, además de los recursos que ya se encuentran afectados por parte del Municipio y la Provincia.

“Si bien desde la Municipalidad, con lanchas particulares y de la Provincia, ya venimos trabajando en la zona desde hace un mes y medio, el Ejército se suma ahora con sus lanchas Lanre, tres embarcaciones de apoyo y su personal para darle otra impronta al operativo”, sostuvo.

17 jornadas de trabajo

El cronograma contempla una intervención intensiva con seis horas diarias de trabajo durante 17 jornadas efectivas, en distintos sectores de la Laguna Setúbal y el riacho Santa Fe.

El material retirado será remolcado aprovechando el cauce principal de la laguna o, cuando sea extraído desde tierra, trasladado y acopiado en terrenos determinados para tal fin.

Hadad remarcó que el objetivo planteado por las autoridades es llegar al evento deportivo internacional con la laguna en condiciones óptimas para la navegación.

“El pedido que nos hicieron el intendente Juan Pablo Poletti y el gobernador Maximiliano Pullaro es llegar a los Juegos Suramericanos con una laguna completamente liberada de camalotal”, afirmó.

Las tareas tendrán como puntos iniciales el sector de los pilotes y el Paseo de la Laguna, para luego avanzar hacia los sectores ubicados debajo del Puente Colgante y el Puente Oroño, hasta completar la intervención en el riacho Santa Fe.

Articulación entre el Estado y las instituciones náuticas

El convenio también incorpora la participación directa de las entidades vinculadas con la actividad náutica, que vienen advirtiendo sobre el crecimiento de los embalsados y las dificultades que generan para la navegación.

Gonzalo Montes, representante de los clubes náuticos de la ciudad, destacó el trabajo conjunto entre los distintos sectores.

“Estamos muy contentos con esta iniciativa porque por primera vez se logra una articulación público-privada con la ayuda de las fuerzas armadas, algo que ninguna de las tres instituciones podría hacer por separado”, sostuvo.

Montes consideró que la intervención no solo permitirá preparar la infraestructura náutica de cara a los Juegos Suramericanos, sino también mejorar las condiciones de navegación para la comunidad.

“Trabajar en conjunto nos permite no solo prepararnos para un evento tan importante como los Juegos Suramericanos, sino también mantener limpios nuestros canales navegables para el disfrute de todos los santafesinos”, señaló.

LEER MÁS: Crecieron los embalsados en la Setúbal: ultiman los detalles para la remoción de la vegetación acuática

Una tarea que apunta a acelerar la remoción

El representante de las instituciones náuticas explicó que la magnitud de la vegetación acumulada había superado la capacidad operativa de los clubes y guarderías.

“La acumulación de vegetación superaba nuestra capacidad de limpieza, por lo que la incorporación del Ejército hace que todo sea mucho más rápido y eficiente”, afirmó Montes.

Además, se mostró confiado en que los trabajos permitirán cumplir con los plazos previstos para septiembre y destacó un factor natural que podría facilitar el operativo.

“Para los juegos se llega perfecto, no solo por el esfuerzo conjunto sino también porque la subida del río ayudó a desenganchar los embalsados del fondo, haciendo que la corriente facilite su remoción”, explicó.

De esta manera, la Municipalidad busca intensificar durante las próximas semanas la recuperación de los espacios navegables de la Laguna Setúbal y el riacho Santa Fe, sumando recursos públicos, militares y privados para llegar a septiembre con una vía de navegación liberada de los principales focos de camalotal y embalsados.

Juegos Suramericanos embalsados Laguna Setúbal
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