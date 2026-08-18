Escandalosa pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Vaccari tras el empate en Liniers

Ni bien finalizó el duelo entre Vélez y Defensa y Justicia, los técnicos protagonizaron un tenso cruce que escaló a golpes de puños en el camino al vestuario

El encuentro entre Vélez y Defensa y Justicia finalizó en escándalo por la pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari, que protagonizaron un picante cruce donde se insultaron y volaron golpes de puño.

Ni bien el árbitro Nicolás Ramírez hizo sonar el pitazo final a las actividades en el estadio José Amalfitani y se consumó el 1-1 final, el DT del Halcón se dirigía al vestuario cuando es interceptado por su par del Fortín, que supuestamente le toma desde el cuello. El mandamás del elenco de Florencio Varela habría respondido con un golpe de puño al darse vuelta, el inicio a una bataola que obligó a ambos planteles a intentar separar a sus entrenadores.

Los intentos de los futbolistas del Halcón por calmar las aguas fueron en vano, ya que recibieron insultos por parte de la platea velezana, en particular contra Leandro Fernández, exjugador del Fortín y autor del empate. Afortunadamente, la situación finalmente se disipó con el ingreso de la visita al vestuario.

Durante el encuentro, Vaccari estalló contra Federico Insua, ayudante de campo del Fortín, ante la atente mirada del Mellizo. "No te hablé a vos, es un maleducado. Me dice que cierre el o..., sos un maleducado. Él es un maleducado. No te hagas el vivo, conmigo no te hagas el vivo. A mí no me faltes el respeto, no me faltes el respeto, a mi no me lo faltes", gritó el DT.

EL TENSO CRUCE ENTRE VACCARI Y GUILLERMO



Los entrenadores de Defensa y Justicia y Vélez protagonizaron una acalorada discusión en el Amalfitani.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/eSvEb2nFeY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2026

En su conferencia de prensa posterior, Vaccari negó cualquier enfrentamiento, afirmando que no ocurrió nada que sea digno de mencionar. "Y después... no sé que pasó. No pasó nada, yo no me enteré de nada, no sé qué pasó", inició.

"Absolutamente nada, lo pasa en un partido. Te encontrás y hay mucha gente nada se puede explicar, nada se puede hablar. Absolutamente nada. Nada importante, nada que contar. . Es un partido de fútbol, nos juntamos y se terminó", completó el mandamás del Halcón.

En esa misma línea se expresó Guillermo Barros Schelotto, que también trató de minimizar lo sucedido. "Creo que nada, no pasa mucho. Discusión típica después de un partido caliente pero nada importante, nada más que eso. Nada importante, cosas que no deberían ocurrir pero no son importantes y no tienen que ver con el juego mismo", planteó.

ESCÁNDALO EN EL FINAL DE VÉLEZ - DEFENSA



Luego del 1-1 en el Amalfitani, Julio Vaccari y los mellizos Barros Schelotto protagonizaron un violento cruce.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/My0Qw5tfNS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 18, 2026

“Discusiones, empujones, uno está grande y no debiera prestarse a esa situación. De repente se equivocan con alguna palabra, entender que solo queda ahí. Pero de verdad que no pasó nada más allá de lo que pasa cuando se dan partidos disputados que uno quiere ganar y nada más”, aportó más adelante.

Tras el pitazo final hablaron Manuel Lanzini y Thiago Silvero, ambos del Fortín y que tampoco brindaron detalles de lo sucedido. "No sé qué pasó. Adentro de la cancha creo que no pasó nada. Fue un partido un poco picado. Espero que quede acá", explicó el enganche mientras que el defensor agregó lo siguiente: "Fui a separar porque nosotros estamos peleando en la tabla anual y traté de calmar las aguas".