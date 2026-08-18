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Franco Calderón: "Me voy a tirar de cabeza por esta camiseta"

Luego de superar la revisión médica, Franco Calderón habló sobre su llegada a Independiente y la motivación que eso le implica

18 de agosto 2026 · 12:27hs
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Franco Calderón habló de su llegada a Independiente.

Franco Calderón habló de su llegada a Independiente.

Franco Calderón, que ya firmó su contrato con Independiente, y Ezequiel Chimy Ávila se hicieron la revisión médica y ya se pusieron a disposición de Jadson Viera, el nuevo entrenador del Rojo. Luego de los estudios pertinentes, el ex Unión expresó: "Quiero estar a la altura de este club tan grande", mientras que el ex Betis dijo: "Quiero conocer a mis compañeros y estar disponible para jugar".

Franco Calderón habló del desafío que representa jugar en Independiente

El defensor central, ya como nuevo jugador del Rojo, se mostró muy enfocado y con ganas de aportar: "Estoy a disposición del técnico para lo que necesite. Venía entrenando bien así que ya estoy para jugar".

Además, el ex Unión dejó su mirada sobre el plantel con el que se encontró en Villa Domínico: "Por lo que ví tiene mucha gente joven y jugadores de experiencia, está bueno. Se ve un grupo muy unido". Y se refirió a quien será su compañero de zaga: "Estuve hablando con Kevin (Lomónaco), es un gran jugador. Vengo jugando siempre por derecha. La última vez que lo hice por izquierda fue en Unión".

Por último, Calderón le dejó un mensaje a los hinchas del club de Avellaneda: "Les digo que me voy a tirar de cabeza dejando todo, como en cada equipo en el que estuve".

El central ya es oficialmente jugador del Rojo y estará habilitado para jugar. El futbolista se pudo incorporar debido al cupo que liberó la lamentable lesión de Jonathan de Irastorza (rotura de ligamento cruzado).

Franco Calderón Independiente camiseta
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