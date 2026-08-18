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Mourinho fue presentado en Real Madrid: "Vuelvo a casa"

El entrenador portugués selló su vínculo hasta mediados de 2029 y destacó el costado emocional de esta nueva etapa. El viernes dará su primera conferencia antes del debut en La Liga

18 de agosto 2026 · 12:36hs
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José Mourinho fue presentado como DT de Real Madrid.

José Mourinho fue presentado como DT de Real Madrid.

Real Madrid puso oficialmente en marcha una nueva era con José Mourinho al frente del plantel. Este martes, el técnico portugués firmó el contrato que lo une al club hasta el 30 de junio de 2029 y concretó así su regreso al banco que ocupó entre 2010 y 2013.

A diferencia de otras presentaciones, la ceremonia se desarrolló a puertas cerradas en la sala de juntas del centro de entrenamiento, sin hinchas ni periodistas. Las primeras imágenes del evento fueron difundidas por Real Madrid TV.

Florentino Pérez acompañó al entrenador durante la firma del acuerdo por tres temporadas. Como parte de la bienvenida, el portugués recibió una réplica en miniatura del estadio, un reloj y una camiseta personalizada. José Martínez Pirri, presidente de honor de la institución, también estuvo presente.

La emoción de Mourinho por regresar al Real Madrid

Tras formalizar su vuelta, el técnico explicó por qué este segundo ciclo tiene para él un significado diferente. “La primera vez que llegué al Madrid era el top en lo profesional, pero ahora también lo es, además de eso, se suma lo emocional y afectivo, por lo que creo que esta etapa es más especial que la primera”, aseguró.

Además, Mourinho remarcó su identificación con la institución y dejó un mensaje para quienes trabajan diariamente en Valdebebas. “Lo importante es trabajar para Real Madrid y quiero que sea así para todos en Valdebebas. A la gente lo que le puedo decir es que soy uno de vosotros, siempre lo he sido desde que me fui”, agregó.

Su antecedente en el banco merengue incluye tres títulos conseguidos entre 2010 y 2013: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Trece años después de aquella salida, iniciará otro proyecto con un vínculo que se extenderá hasta mediados de 2029.

Cuándo será la primera conferencia de Mourinho y el debut en LaLiga

La presentación del portugués inauguró una serie de actos privados que el club realizará en los próximos días. El mismo formato, sin público ni prensa y con dirigentes y allegados, será utilizado para darles la bienvenida a las incorporaciones. El miércoles será el turno de uno de los refuerzos.

El viernes, Mourinho hablará por primera vez en conferencia de prensa desde su regreso. Luego llegará el estreno oficial: el conjunto blanco visitará a Espanyol el sábado desde las 16.30, hora argentina, por La Liga de España, en el encuentro que marcará el comienzo competitivo de su segundo ciclo.

Real Madrid Mourinho técnico
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