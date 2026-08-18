Día del Niño en Santa Fe: más de la mitad de los comerciantes vendió menos de lo esperado y el gasto real cayó 11 puntos

El relevamiento del Observatorio del Centro Comercial de Santa Fe mostró que el gasto promedio pasó de $40.500 en 2025 a $49.500 este año. Sin embargo, en términos reales se gastó menos que el año pasado.

Día del Niño en la ciudad Santa Fe: más de la mitad de los comerciantes vendió menos de lo esperado y el gasto real cayó 11 puntos

Las ventas por el Día del Niño en la ciudad de Santa Fe volvieron a mostrar las dificultades que atraviesa el comercio minorista. Aunque los consumidores realizaron compras para la fecha, el gasto promedio creció por debajo de la inflación y el movimiento comercial no alcanzó para modificar el panorama general de las ventas durante agosto .

El dato surge del relevamiento realizado por el Observatorio del Centro Comercial de Santa Fe , cuyos resultados fueron analizados por Carlos Arese. Según explicó, el comportamiento era previsible teniendo en cuenta la situación que atraviesa el comercio en los últimos meses.

“En la situación en que venía el comercio minorista en general, no podíamos esperar otra cosa, no podíamos esperar ninguna explosión de ventas ni nada por el estilo”, sostuvo Arese.

Santa Fe celebró el Día del Niño, recibió la Antorcha Suramericana y volvió a iluminar el Puente Colgante

En ese contexto, más del 50% de los comerciantes consultados respondió que el resultado final de las ventas fue entre peor y mucho peor de lo que esperaba. En tanto, un 10% consideró que fue mejor y un 32% señaló que fue igual a sus expectativas.

Promociones y descuentos, pero sin el resultado esperado

Los comerciantes buscaron incentivar el consumo con distintas estrategias durante los días previos al Día del Niño. Arese destacó que hubo una importante cantidad de promociones y descuentos para intentar mejorar el nivel de ventas.

“Se prendieron a cuanta promoción con tarjeta, con banco, con lo que fuera, descuentos contado. Se hizo todo lo posible para dinamizar un poco más las ventas”, explicó.

Sin embargo, las distintas acciones comerciales no alcanzaron para generar el repunte que esperaba el sector.

Para Arese, el escenario está directamente relacionado con la evolución del consumo y el poder adquisitivo. “El consumo en general está cayendo. La pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de las familias y de los consumidores es una realidad que no podemos soslayar”, afirmó en declaraciones a Telefé Santa Fe

El representante del Observatorio del Centro Comercial explicó que las fechas especiales generan expectativas particulares en determinados rubros, que esperan esos momentos del año para mejorar sus ventas.

En el caso del Día del Niño, señaló que algunos sectores lo esperan “con mucha ansiedad, con mucha expectativa, con mucha esperanza de poder vender bien”. Sin embargo, el impacto sobre el movimiento comercial de agosto fue limitado.

El Día del Niño no logró mover la aguja de agosto

El relevamiento también consultó a los comerciantes sobre cuánto podría incidir la fecha en el resultado de ventas de todo el mes.

La respuesta mayoritaria, con 39%, fue que el Día del Niño “sumó, pero no alteró el panorama general”. Otro 32% consideró que tuvo un impacto moderado en el cierre de agosto, mientras que el 28% respondió que no tuvo impacto.

De esta manera, según el análisis del Observatorio, la fecha no logró modificar sustancialmente el escenario general de las ventas del mes.

El ticket promedio, por debajo de la inflación

Uno de los datos centrales del relevamiento está relacionado con cuánto gastaron los consumidores. Arese explicó que existen diferencias entre el promedio nacional informado por CAME y el registrado específicamente en Santa Fe.

Mientras que el ticket promedio nacional fue de $45.892, en Santa Fe alcanzó los $49.500.

Sin embargo, el dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con el año pasado. En el Día del Niño de 2025, el ticket promedio registrado en la ciudad había sido de $40.500.

Esto significa que el gasto promedio tuvo un incremento nominal del 22,2% en un año.

Pero al contrastar esa suba con la inflación, el resultado cambia. “La inflación fue del 33%”, explicó Arese.

Por eso, según el análisis del Observatorio, en términos reales el gasto fue 11 puntos porcentuales menor que el año pasado.

“Quiere decir que en términos reales se gastó un 11%, 11 puntos porcentuales en términos reales menos en este año con respecto al anterior”, concluyó Arese.

Así, el balance del Día del Niño dejó un escenario en el que hubo compras y esfuerzos comerciales para estimular el consumo, pero el poder adquisitivo siguió condicionando el nivel de gasto y la fecha no alcanzó para modificar la tendencia general del comercio santafesino.