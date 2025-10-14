Japón sorprendió y le dio vuelta un partidazo a Brasil

Los asiáticos caían 2-0, pero tuvieron una impresionante reacción para amargar a la “Verdeamarelha”.

La selección de Japón tuvo una reacción impresionante para darle vuelta un partidazo a Brasil e imponerse por 3-2 en un amistoso que se llevó a cabo en Tokio.

El encuentro había comenzado de la mejor manera posible para Brasil , que se fue al entretiempo con una ventaja de 2-0 gracias a los goles del defensor Paulo Henrique y del delantero Gabriel Martinelli.

Parecía que los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti, que puso a varios jugadores que suelen ser suplentes, iban a conseguir un cómodo triunfo.

La reacción de Japón en el complemento ante Brasil

Sin embargo, Japón salió con una actitud totalmente renovada al complemento para sorprender a Brasil, que en ningún momento consiguió respuestas.

Primero descontaron a través del delantero Takumi Minamino a los siete minutos de la segunda mitad, mientras que el mediocampista Keiko Nakuma llegó a la igualdad apenas pasada la hora de juego.

Finalmente, Ayase Ueda anotó el gol del triunfo a los 72 minutos, cuando anticipó el el área chica para estampar el 3-2 definitivo.

De esta manera, Brasil cerró su gira por Asia con un sabor agridulce, ya que en su primera presentación había goleado 5-0 a Corea del Sur.

En otro de los amistosos que se llevó a cabo este martes por la mañana, Corea del Sur le ganó 2-0 a Paraguay, con goles de Ji-Sung Eom y Oh Hyeon-Gyu.