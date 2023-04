Joaquín Ludueña fue el mejor aficionado en el 42º Abierto Norpatagónico

El jugador de 28 años fue uno de los dos jugadores que anotó todas sus rondas bajo par y además anotó 25 birdies, lo que muestra la calidad de juego que mostró a lo largo de las cuatro rondas.

Entre los Aficionados, el ganador fue el santafecino Joaquín Ludueña, número uno del Ranking Argentino de Aficionados que confirmó su gran momento y se quedó con la victoria, con 275 golpes (-5) y quedando en el 6º lugar en el campeonato junto a los profesionales.

image.png El mejor aficionado de nuestro país, jugador del Jockey Club de Santa Fe, completó la ronda final con 71 golpes.

“Tenía un objetivo en la cabeza al llegar aquí esta semana y lo pude cumplir, así que me voy satisfecho, aunque me quedé con ganas de poder poner un poco de presión esta tarde, pero no entró ningún putt”, dijo quien salió en el grupo final con Ledesma y Jorge Monroy. En la jornada final otro aficionado hizo hoyo en uno, esta vez en el par-3 del hoyo 16, donde Ramiro Acevedo, jugador del Ranelagh Golf Club acertó desde 135 yardas con un wedge de 50º.

En la tercera vuelta en territorio bahiense, el representante del Jockey Club de Santa Fe, se ubicó tercero con -6 y resultó el mejor aficionado. El Campeón Argentino de Aficionados hizo 66, con cinco birdies y un bogey.

“Por suerte pude jugar por la tarde cuando el viento se calmó un poco. Trato de cada semana concentrarme en el trabajo y no pensar en si soy candidato o no”, dijo el santafesino Ludueña, que es el Campeón Argentino de Aficionados 2023. En la segunda jornada de competencia el santafesino completó el recorrido con 68 golpes. En la vuelta inicial Ludueña quedó segundo con 70 golpes, mientras que el cordobés Andrés Schönbaum (h), fue el mejor aficionado clasificado después de los primeros 18 hoyos.