Joaquín Ludueña se impuso en el torneo final de aficionados en Córdoba

Ludueña, que fue el ganador del Ranking de la temporada pasada y que en esta logró cuatro triunfos, hizo su recorrido final con 2, 3, 8, 11, 13, 14, además de águila en el 9. "Fue un día apasionante de golf. Jugué tranquilo sabiendo que había ganado el ranking y disfrutando de este lugar maravilloso al que siempre me encanta volver. La tranquilidad y disfrutar el momento fueron la clave de este resultado", destacó Ludueña. En el tercer puesto se ubicó Andrés Schönbaum (h) de Alta Gracia GC con 210 golpes, en la vuelta final con 71.

El camino de Joaquín Ludueña rumbo al profesionalismo

El santafesino manifestó en Córdoba que su idea es hacerse profesional ahora a fin de año. En declaraciones efectuadas a María Pilar Bursa, el jugador de nuestra capital que comenzó a los 13 años, sostuvo que “Mi idea es hacerme profesional ahora a fin de año, estoy concretando sponsors, jugar etapas clasificatorias a Europa o EEUU y me estoy preparando para eso. Necesitas un buen sponsor que te acompañe mucho tiempo, yo ahora me voy a Saint Andrews y Liverpool, pero, recordando a lo largo de las preguntas, estoy muy contento con haber llegado donde estoy ahora”.

image.png Ela Anacona del Maschwitz Club, y Joaquín Ludueña, fueron los ganadores en el IV° Terrón Amateur.

Ludueña que vive en Buenos Aires resaltó que "Cuando decidí que quería dedicarme al golf me vine a vivir a Buenos Aires a los 15 años y fue difícil. Yo soy hijo único, estuve conviviendo tres años con gente que conocía muy poco en una ciudad totalmente distinta. No la he pasado bien pero si aprendí mucho a moverme por mi cuenta y a crecer desde muy chico”. Al ser consultado sobre el motivo por el cual decidió irse a otra provincia argumenta: “Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires” y, entre risas, afirma: “A mi ya me atendió”.

Ela Anacona prevaleció en el Terrón Golf Club

La representante del Maschwitz Club, Ela Anacona de 23 años, se quedó con la etapa final del ranking argentino de aficionadas, que por otra parte fue ganado por Mercedes Aldana. Anacona sumó 203 golpes para trece bajo el par del Terrón GC con vueltas de 68, 68 y 67, para imponerse con una ventaja de diez sobre su escolta más cercana. La ganadora de la última edición del WALA completó su vuelta final con birdies al 4, 7, 8, 9, además de águila en el 11, Su único error fue el bogey del 10.

Su escolta fue Mercedes Aldana del Haras Santa María, que no tuvo la ronda que esperaba en la jornada del domingo completando su recorrido con 77 golpes. No obstante, logró ganar el Ranking Argentino por segunda vez consecutiva, siendo éste su tercer triunfo consecutivo en los últimos dos meses. En el tercer puesto se ubicó Malena Castro del Trisquelia GC con un total de 218 golpes y 75 para el día.