Joaquín Ludueña tuvo una buena performance en Mar del Plata

La ronda final no fue como en la jornada precedente, pero hizo 69, que fue lo que le permitió ocupar un buen lugar en el clasificador final en Mar del Plata. Un dato no menor, fue que durante varios pasajes, Joaco, se dio el gusto de compartir el hoyo con Ángel Cabrera, quien ocupó la tercera posición con 272 golpes, con una ronda final de 67, mientras que el sábado había hecho 66.

Después de seis hoyos de desempate y luego de hacer 61 golpes en la ronda final, Julián Etulain, oriundo de Coronel Suárez, se consagró campeón en los links de Playa Grande. El bonaerense sumó 269 golpes, -11, luego de una vuelta final donde llegó a estar diez bajo par, pero que cerró con bogey al hoyo 72, lo que le abrió la puerta a Marcos Montenegro para forzar un desempate, en una tarde en la que una multitud llegó al Mar del Plata GC a ver el desenlace.

image.png El representante del Jockey Club de Santa Fe, quedó séptimo, y fue el segundo mejor aficionado del torneo.

Etulain salió a jugar el último día a cinco golpes del líder y después de los primeros nueve hoyos ya había alcanzado la punta gracias a cuatro birdies y un águila. A partir de allí continuó construyendo un ronda extraordinaria y con cuatro birdies más coqueteó con el 59, el récord del campo de Playa Grande.

Pero Montenegro no se rindió y con tres birdies en sus hoyos finales alcanzó a Etulain, de hecho tuvo un putt de cinco metros para ganar el Abierto por segunda vez. Ángel Cabrera, que llegó a ser líder después del hoyo 9, terminó en el tercer lugar, a tres golpes del ganador. En tanto, Andrés Schonbaum (h) ganó por segunda vez consecutiva la Copa La Prensa, como el mejor Aficionado, empatando el quinto puesto en la general con Franco Romero. Leandro Marelli jugador profesional oriundode la ciudad de Casilda, en el sur santafesino, fue cuarto con 274, y una ronda final de 68.

Para Cabrera fue una semana muy especial y se llevó conclusiones muy positivas. “Por supuesto que hay muchas cosas positivas de esta semana, me puse en posición de ganar y estuve cerca pero los tres putts del 11 y varios putts que fallé sobre todo a la vuelta me dejaron sin poder pelear como me hubiera gustado. Más allá de eso es muy lindo volver a jugar, que tanta gente haya venido a ver el torneo y esto me da mucha confianza para los próximos torneos que tengo pensado jugar”, dijo Cabrera.

“Es una gran alegría saber que el trabajo rinde sus frutos y empezar el año de esta manera. Es un año en que tengo muchos desafíos y comenzar con una victoria en esta cancha y con grandes jugadores es muy importante”, fueron las palabras de Etulain, de 38 años, que consiguió su décima segunda victoria de su carrera como profesional.