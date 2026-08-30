La UNL implementará un nuevo sistema de créditos académicos para medir el trabajo de los estudiantes

La Universidad Nacional del Litoral adhirió al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios. El nuevo modelo contempla las horas de cursado y también el tiempo destinado al estudio, trabajos prácticos y otras actividades autónomas

El sistema propone un cambio en la manera de organizar y diseñar los planes de estudio

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) aprobó la adhesión al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU) , un nuevo modelo que busca medir de manera integral el tiempo y el trabajo que los estudiantes destinan a su formación.

La decisión fue aprobada este jueves 27 de agosto por el Consejo Superior de la UNL y establece una implementación progresiva en las diferentes propuestas académicas de la casa de estudios.

El sistema propone un cambio en la manera de organizar y diseñar los planes de estudio, ya que no tendrá en cuenta únicamente las horas de cursado presencial, sino también el tiempo destinado al estudio autónomo, la lectura de bibliografía, los trabajos prácticos y otras actividades académicas.

Qué es el Sistema Argentino de Créditos Académicos

El SACAU fue establecido a través de la Resolución Ministerial N° 556/2025 y surgió a partir de acuerdos impulsados en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Su objetivo es reconocer el tiempo real que un estudiante necesita para completar y aprobar una asignatura o espacio curricular.

Para ello, el sistema incorpora el denominado Crédito de Referencia del Estudiante (CRE), que permite valorar la totalidad del trabajo académico realizado durante el proceso de aprendizaje.

De esta manera, se contemplan tanto las horas de interacción con docentes como las actividades que los estudiantes desarrollan de forma independiente.

En la UNL, cada crédito equivaldrá a 25 horas

La resolución aprobada por el Consejo Superior estableció que, para todas las propuestas académicas de la Universidad Nacional del Litoral, un crédito equivaldrá a 25 horas de trabajo académico estudiantil.

La implementación será progresiva y acompañará los procesos de modificación y adecuación de los planes de estudio.

El nuevo sistema alcanzará a las carreras de grado y pregrado, los posgrados, los ciclos de complementación curricular, diplomaturas y otras propuestas académicas que se desarrollen en la universidad.

Además, el Consejo Superior aprobó el documento denominado “Criterios y orientaciones para la implementación en la UNL del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios”, que establece los lineamientos para llevar adelante la incorporación del sistema.

Un cambio de paradigma en la formación universitaria

La secretaria Académica y de Innovación Educativa de la UNL, Bárbara Mántaras, destacó que la incorporación de este sistema implica repensar la experiencia universitaria y reconocer las diferentes formas en las que se desarrolla actualmente el aprendizaje.

La funcionaria sostuvo que la formación universitaria se construye en múltiples espacios y tiempos, atravesados por nuevas modalidades de enseñanza, instancias presenciales y virtuales, actividades sincrónicas y asincrónicas y diferentes formas de trabajo académico.

En ese sentido, explicó que el sistema permitirá considerar de manera más completa el recorrido que realiza cada estudiante para alcanzar los objetivos de formación previstos en las distintas carreras.

Según indicó Mántaras, el valor de 25 horas por crédito representa una estimación institucional consensuada sobre la dedicación académica de los estudiantes dentro de las propuestas formativas de la UNL.

Más flexibilidad y posibilidades de movilidad

Uno de los principales objetivos del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios es facilitar una mayor flexibilidad en las trayectorias educativas.

El reconocimiento de créditos permitirá favorecer el intercambio entre carreras y universidades del país, además de mejorar las posibilidades de movilidad académica hacia otras regiones del mundo.

El sistema también apunta a facilitar el reconocimiento de trayectos de formación y títulos, en un contexto en el que las universidades buscan avanzar hacia propuestas académicas con mayores niveles de articulación e integración.

Un proceso que la UNL comenzó a trabajar en 2025

Desde la Secretaría Académica y de Innovación Educativa de la UNL señalaron que la implementación del SACAU es el resultado de un proceso de trabajo que comenzó durante 2025.

A lo largo del último año se realizaron instancias de sensibilización, discusión y trabajo conjunto con referentes de las áreas académicas de las distintas Facultades y Centros Universitarios.

Durante 2026 se avanzó en la elaboración de un documento institucional para definir los criterios de puesta en marcha del sistema.

La próxima etapa estará centrada en el acompañamiento a las diferentes unidades académicas para avanzar en la apropiación e implementación del nuevo modelo.

Entre las acciones previstas habrá espacios de participación con distintos actores de la comunidad universitaria, instancias de formación y reflexión destinadas a docentes, gestores y estudiantes, además de la elaboración de recomendaciones para instrumentar los cambios en los planes de estudio.

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