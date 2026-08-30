Emboscaron, asaltaron y balearon a un adolescente de 16 años en las calles del barrio Adelina Centro de Santo Tomé

El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo. Dos delincuentes que se movilizaban en moto intentaron robarle sus pertenencias y, ante la resistencia del adolescente, le dispararon en ambas piernas. Fue trasladado al hospital Cullen

El hecho sucedió en la madrugada y la víctima, de 16 años, fue trasladada al hospital Cullen para su atención

Un adolescente de 16 años fue asaltado y baleado en ambas piernas durante la madrugada de este domingo en las calles del barrio Adelina Centro , en la ciudad de Santo Tomé . El violento episodio ocurrió alrededor de las 3.45 , en cercanías de la esquina que forman las calles Richieri y Castelli . Según las primeras informaciones de la investigación policial, dos personas que se movilizaban en una motocicleta interceptaron al joven e intentaron robarle sus pertenencias.

Los disparos alertaron a los vecinos de la zona, quienes auxiliaron al adolescente herido hasta la llegada de su madre y de los efectivos policiales.

éEl testimonio de la víctima

El joven fue trasladado por una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) hasta el hospital Cullen, donde ingresó con heridas de arma de fuego en ambas piernas.

Con la presencia de su madre, el adolescente dialogó con oficiales del Destacamento Policial N.º 11 del hospital y relató que dos personas, de contextura desconocida y vestidas con ropa oscura, se acercaron a bordo de una motocicleta de baja cilindrada, sin cachas.

Según su testimonio, los delincuentes intentaron arrebatarle sus pertenencias y, ante su resistencia, uno de ellos extrajo un arma de fuego tipo pistola y le efectuó varios disparos. Tras el ataque, los agresores escaparon a toda velocidad en dirección hacia el sur.

Herido en ambas piernas y trasladado al hospital Cullen

En el hospital Cullen, los médicos constataron que el adolescente presentaba dos impactos superficiales en el miembro inferior derecho y uno en el miembro inferior izquierdo.

La médica de guardia le realizó las curaciones correspondientes, le recetó antibióticos y posteriormente le otorgó el alta médica.

Investigan el ataque y buscan imágenes de cámaras

Efectivos de Orden Público y de Cuerpos llegaron al lugar del ataque tras los llamados realizados por vecinos de la zona. Los policías dialogaron con posibles testigos y comenzaron las tareas para reconstruir la secuencia del hecho. Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado imágenes de los agresores y de la motocicleta utilizada durante el ataque.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que posteriormente dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó establecer el estado de salud de la víctima, identificar a todas las personas que pudieran aportar información como testigos, relevar las cámaras de seguridad de la zona y realizar los correspondientes peritajes criminalísticos.

Las tareas fueron llevadas adelante por especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

De manera provisoria, la causa fue caratulada como lesiones con arma de fuego en ocasión de robo, mientras continúa la investigación para identificar y detener a los responsables del ataque.

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