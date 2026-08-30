Elecciones en Santa Fe: las claves del nuevo sistema que debutará en los comicios de 2027

La reforma electoral aprobada en la Legislatura introduce cambios centrales para las próximas elecciones, desde las boletas y las Paso hasta el reparto proporcional de las bancas y los debates obligatorios

Las claves del nuevo sistema electoral que debutará en los comicios de 2027en Santa Fe

Tras la aprobación legislativa de la reforma electoral en Santa Fe , comenzó a delinearse el escenario político y organizativo de cara a las elecciones provinciales de 2027 , cuando debutarán las nuevas reglas para elegir gobernador, legisladores y autoridades municipales.

La implementación del nuevo sistema implicará cambios en las boletas electorales , la forma de votar en los comicios generales, el reparto de las bancas de la Cámara de Diputados y la realización de debates obligatorios entre los candidatos a gobernador .

Sin embargo, uno de los puntos incorporados durante el tratamiento legislativo todavía genera interrogantes: la posibilidad de realizar una Paso específica para vicegobernador.

Las Paso en Santa Fe: se mantendrán las primarias obligatorias

De acuerdo con las nuevas reglas aprobadas, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) continuarán funcionando en Santa Fe con características similares a las actuales.

La ciudadanía deberá elegir entre cinco boletas, correspondientes a las categorías de:

Gobernador

Diputados provinciales

Senadores departamentales

Intendentes

Concejales

La principal novedad introducida en la reforma fue la incorporación de una instancia de definición para los candidatos a vicegobernador.

Según el esquema aprobado, el voto no será acumulativo cuando un mismo precandidato a gobernador tenga diferentes acompañantes o cuando ocurra la situación inversa, según la integración de género de las fórmulas. De esta manera, accederá a las elecciones generales la fórmula que obtenga la mayor cantidad de votos.

La incertidumbre sobre la Paso para vicegobernador

Pese a que la modificación fue incorporada a la legislación electoral, crecieron las versiones sobre la posibilidad de que la Paso para vicegobernador no llegue a implementarse en las elecciones de 2027.

Desde sectores del peronismo plantearon objeciones a esta modalidad al considerar que podría entrar en conflicto con el marco constitucional de la provincia de Santa Fe.

En paralelo, dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición que actualmente gobierna la provincia, tomaría fuerza la intención de prescindir de esa instancia y repetir un esquema de alianza similar al utilizado en la elección anterior.

De cara a la definición de las candidaturas, prevista para los primeros meses de 2027, una de las decisiones centrales quedará en manos del gobernador Maximiliano Pullaro.

Elecciones generales: habrá tres boletas y opción de lista completa

Uno de los cambios más importantes llegará durante las elecciones generales de 2027.

En esa instancia, la cantidad de boletas se reducirá a tres, con un sistema de lectura horizontal:

Una boleta para gobernador y diputados provinciales .

. Una boleta para senador departamental .

. Una boleta para intendente y concejales.

El nuevo sistema ofrecerá al elector dos alternativas. Por un lado, podrá optar por la lista completa, seleccionando con una sola marca a todos los candidatos de un mismo espacio político incluidos en la boleta.

Por otro, continuará vigente la posibilidad de combinar candidatos de diferentes fuerzas políticas. Así, será posible votar, por ejemplo, a un candidato a gobernador de un espacio y elegir diputados provinciales de otro partido.

La misma modalidad se aplicará en las categorías de intendente y concejales.

El objetivo del “arrastre” y el nuevo reparto de bancas

La incorporación de la opción de lista completa apunta a generar un efecto de arrastre entre las candidaturas ejecutivas y legislativas.

Este punto será especialmente relevante en la elección de diputados provinciales, ya que desde 2027 dejará de regir el sistema que otorgaba una mayoría automática de 28 bancas a la lista más votada.

Con la reforma, las 50 bancas de la Cámara de Diputados de Santa Fe pasarán a distribuirse de manera proporcional mediante el sistema D'Hondt.

Además, también se modificó el piso electoral necesario para participar del reparto de escaños. El umbral aumentará del 3% al 4% del padrón electoral.

Con estas modificaciones, uno de los objetivos políticos será evitar una mayor fragmentación de la Cámara baja, una cuestión clave para cualquier fuerza que aspire a contar con respaldo legislativo para gobernar.

Paso en abril y generales en junio: el desafío de informar a los votantes

Todo indica que el calendario electoral de 2027 tendrá las Paso en abril y las elecciones generales en junio. Ante ese escenario, la Justicia Electoral y los distintos organismos involucrados deberán desarrollar una intensa campaña de información y capacitación para explicar a la ciudadanía cómo funcionará el nuevo sistema.

Uno de los principales desafíos será comunicar los cambios en las elecciones generales, donde todas las boletas incluirán un casillero para votar lista completa.

Con una sola marca, el elector podrá elegir todas las categorías correspondientes a un mismo espacio político incluidas en esa papeleta. No obstante, seguirá disponible la alternativa de cortar y combinar candidatos de diferentes fuerzas.

También será necesaria una capacitación específica para las autoridades de mesa, debido a las modificaciones en el procedimiento de votación y escrutinio.

A priori, los cambios podrían provocar que el escrutinio inicial sea más lento que en las últimas elecciones provinciales, especialmente durante la etapa de adaptación al nuevo sistema.

Debates obligatorios entre candidatos a gobernador

Otra de las novedades que comenzará a regir será la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a gobernador de Santa Fe. La organización estará bajo la órbita del juez electoral competente, quien deberá encomendar la preparación técnica de los encuentros a universidades o entidades reconocidas de la provincia.

Los temas que se discutirán durante los debates también tendrán un mecanismo de definición que incluirá la participación ciudadana.

De esta manera, la reforma electoral de Santa Fe no solo modificará la forma en que se distribuirán las bancas y se organizarán las boletas, sino que también incorporará nuevas herramientas para la campaña política y la información de los electores.

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