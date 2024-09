Jornada de consolidación en el Torneo del Interior A de rugby

CRAI no pudo con Jockey de Rosario y perdió por el Torneo del Interior A.

Por su parte, en la Zona 4, Old Lions hizo los deberes y con su goleada ante Cardenales por 62 a 20 se metió como segundo clasificado detrás de Estudiantes de Paraná que se quedó con el clásico contra Rowing por 64 a 10 y el liderazgo del grupo. En la Zona 5, La Tablada no tuvo problemas y con su goleada por 78 a 19 ante Old Resian, el otro clasificado, se aseguró el primer puesto del grupo.

image.png Santa Fe Rugby estuvo muy cerca, pero fue superado por Córdoba Athletic en Jardín Espinoza. foto gentileza prensa CA.

Finalmente, en el grupo 6, Liceo Rugby Club hizo tablas ante Sporting de Mar del Plata en 38 y se quedó con el liderazgo. Por su parte, Natación y Gimnasia sacó el otro boleto a cuartos de final con un apretado triunfo sobre Mar del Plata Rugby por 39 a 33.

De esta forma, los cruces en cuartos de final serán: Palermo Bajo con Old Lions de Santiago del Estero, Estudiantes de Paraná con Universitario de Tucumán, La Tablada de Córdoba con Natación y Gimnasia y Liceo de Mendoza con Old Resian de Rosario.

Etapa de consolidación en el Torneo del Interior A

Tucumán Lawn Tennis no tuvo problemas y derrotó con contundencia a Tala RC, el hasta ahora su escolta, por 45 a 23. De esta forma, los Benjamines consolidaron su liderazgo en la Zona 1 y sacaron más ventaja en un grupo que tiene a Jockey de Rosario como segundo, tras vencer a CRAI por 40 a 17.

Por su parte, en la Zona 2, Jockey de Córdoba ratificó su chapa de candidato y con un triunfazo en rodeo ajeno ante Marista por 17 a 8 consolidó su liderazgo. De cerca lo sigue Duendes, el otro invicto de la zona, que en esta ocasión venció a domicilio a Universitario de Córdoba, por 32 a 10.

image.png El duelo entre equipos de la misma ciudad quedó para Estudiantes que clasificó a cuartos de final del TDI B. foto gentileza el Rugby del CAE / Gero Uranga.

- Panorama del Torneo del Interior A

- Zona 1:

Los Tarcos 24- Urú Curé 27

Los Tordos 24- Gimnasia de Rosario 36

Tucumán Lawn Tennis 42- Tala de Córdoba 23

Jockey Club de Rosario 40- CRAI 17

- Posiciones: Tucumán Lawn Tennis 18, Jockey Club (R) 12, Tala de Córdoba y Gimnasia de Rosario 10; Los Tordos de Mendoza 9; Los Tarcos de Tucumán y Urú Curé 4.

- Próxima fecha: CRAI con Los Tarcos de Tucumán, Tala de Córdoba con Jockey de Rosario, Gimnasia de Rosario con Tucumán Lawn Tennis.

- Zona 2:

CURNE de Resistencia 33- Tucumán Rugby 23

Universitario de Córdoba 10- Duendes 32

Córdoba Athletic 27- Santa Fe Rugby 26

Marista de Mendoza 8- Jockey de Córdoba 17

- Posiciones: Jockey de Córdoba 17, Duendes de Rosario 16, Córdoba Athletic 14, Marista de Mendoza 10, Santa Fe Rugby 9, CURNE 6, Universitario de Córdoba 3 y Tucumán Rugby 0.

- Próxima fecha: Jockey de Córdoba con CURNE de Resistencia, Santa Fe Rugby con Marista, Duendes con Córdoba Athletic y Tucumán Rugby con Universitario de Córdoba.