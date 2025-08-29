Uno Santa Fe | Ovación | US Open

Jornada con mucha acción para los candidatos en el US Open

Alcaraz, Djokovic, Fritz y Shelton, entre otros, quieren meterse en los octavos de final del US Open. El programa de un viernes imperdible.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 11:59hs
Jornada con mucha acción para los candidatos en el US Open

Los partidos de la tercera ronda del US Open comenzarán a disputarse este viernes, en una jornada que tendrá acción para varios candidatos al título.

Los primeros dos encuentros del día arrancarán a las 12. En uno habrá un cruce de franceses entre Benjamin Bonzi y Arthur Rinderknech, mientras que en el otro el checo Kiri Lehecka (20°) se medirá con el belga Raphaël Collignon.

Solo media hora después, a las 12:30, será el turno del español Carlos Alcaraz (2°), que atraviesa un gran momento y busca recuperar el número 1 del mundo que posee el italiano Jannik Sinner desde hace más de un año. Su rival será el ítalo-argentino Luciano Darderi (32°).

Otro de los grandes candidatos que jugará el viernes es el serbio Novak Djokovic (7°), que pretende cortar la sequía de casi dos años sin títulos de Grand Slam. No la tendrá fácil: se enfrentará con el británico Cameron Norrie, ex top 10 que en los últimos meses recuperó parte de su mejor nivel.

Además, los locales Taylor Fritz (4°), Ben Shelton (6°) y Frances Tiafoe (17°) buscarán avanzar frente a su público cuando se midan con el suizo Jérome Kym, el francés Adrian Mannarino y el alemán Jan-Lennard Struff, respectivamente.

Por último, el checo Tomas Machac (21°) se enfrentará con el francés Ugo Blanchet.

Los partidos de este viernes en el US Open

  • Carlos Alcaraz (2°) - Luciano Darderi (32°)
  • Taylor Fritz (4°) - Jérome Kym
  • Ben Shelton (6°) - Adrian Mannarino
  • Novak Djokovic (7°) - Cameron Norrie
  • Frances Tiafoe (17°) - Jan-Lennard Struff
  • Jiri Lehecka (20°) - Raphaël Collignon
  • Tomas Machac (21°) - Ugo Blanchet
  • Benjamin Bonzi – Arthur Rinderknech
US Open Alcaraz Djokovic
Noticias relacionadas
alcaraz aplasto a bellucci y avanzo a la tercera ronda del us open

Alcaraz aplastó a Bellucci y avanzó a la tercera ronda del US Open

us open: solido estreno de sinner ante el checo kopriva

US Open: sólido estreno de Sinner ante el checo Kopriva

buenas y malas para los argentinos en el us open

Buenas y malas para los argentinos en el US Open

gomez le gano a grenier en la qualy del us open y casi se van a las pinas

Gómez le ganó a Grenier en la qualy del US Open y casi se van a las piñas

Lo último

Un hincha de Independiente en Chile fue amenazado y tuvo que regresar a Argentina

Un hincha de Independiente en Chile fue amenazado y tuvo que regresar a Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Último Momento
Un hincha de Independiente en Chile fue amenazado y tuvo que regresar a Argentina

Un hincha de Independiente en Chile fue amenazado y tuvo que regresar a Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Ovación
¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná