Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Los argentinos Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli perdieron sus respectivos partidos y quedaron eliminados del Masters 1000 de Shanghai . Comesaña cayó 6-4 y 6-0 frente al italiano Lorenzo Musetti (8°), mientras que Ugo Carabelli perdió 6-4 y 6-2 contra el italiano Alex de Miñaur (7°).

Comesaña le planteó un primer set muy duro a Musetti, quien hizo valer la única ocasión en que le quebró el saque para tomar ventaja en el encuentro.

Pero en el segundo set Comesaña se vino totalmente abajo mientras que su rival ganó confianza y lo pasó por arriba para conseguir el 6-0 definitivo, luego de una hora y 27 minutos de juego.

El encuentro entre Ugo Carabelli y de Miñaur tuvo un desarrollo prácticamente idéntico, ya que al australiano le costó mucho en el primer set pero se llevó la segunda manga y el triunfo sin mayores inconvenientes.

En la tercera ronda, Musetti se enfrentará con su compatriota Luciano Darderi (26°), quien está cerrando un gran 2025 y apunta a seguir escalando en la próxima temporada.

De Miñaur, por su parte, tendrá un interesante cruce frente al polaco Kamil Majchrzak, quien venció sin mayores sobresaltos al estadounidense Brandon Nakashima (29°).

Luego de las derrotas de Comesaña y de Ugo Carabelli, el único argentino que continúa en carrera en el octavo Masters 1000 de la temporada es Francisco Cerúndolo (19°), que este viernes por la madrugada venció al francés Adrian Mannarino. En su próxima presentación tendrá una buena oportunidad para seguir avanzando, ya que su oponente será el belga Zizou Bergs.

Flojo paso de los argentinos por el Masters 1000 de Shanghai

El otro argentino que había clasificado a la segunda ronda en el torneo chino que marca el final de la gira asiática fue Sebastián Báez, pero perdió el viernes ante el danés Holger Rune (10°).