Jornada negativa para los elencos santafesinos en el Regional

Por la fecha 15 de Segunda División, Universitario perdió en Esperanza, y en el tercer nivel, La Salle Jobson cayó en la ciudad de Rufino.

La Salle Jobson, ya clasificado a semifinales, perdió ante Los Pampas en Rufino.

En los diferentes escenarios de la zona, además de los cotejos clásicos en el que Santa Fe Rugby le ganó a CRAI en Sauce Viejo, y Estudiantes de Paraná a Rowing en el Parque Urquiza, también hubo acción en los otros dos estamentos del XV Torneo Regional del Litoral que organizan las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. En el segundo estamento, se registraron las derrotas de Universitario de Santa Fe y CRAR de Rafaela, mientras que en el tercer nivel, La Salle Jobson perdió ante Los Pampas, y Cha Roga prevaleció ante Querandí en Santo Tomé.

Alma Juniors de Esperanza 34 – 32 Uni (SF) (4-2)

Logaritmo 23–31 Gimnasia (P) (0-4)

Provincial 13 – 29 Uni (R) (0-5)

CRAR 18 – 19 Tilcara (1-4)

Libre: Los Caranchos

-Posiciones: Universitario (R) 66, Tilcara 52, Alma Juniors 44, Caranchos 41, Provincial 28, CRAR 25, Logaritmo 21, Universitario (SF) 20 y Gimnasia y Esgrima de Pergamino 17.

-Próxima fecha: Uni (R)–CRAR; Gimnasia (P)–Provincial; Uni (SF)–Logaritmo; Los Caranchos–Alma Juniors de Esperanza. Libre: Tilcara.

-Tercera División: fecha 13

Cha Roga Club 32–18 Querandí RC (5-0)

Los Pampas (R) 21–17 La Salle (4-1)

At. Brown (SV) – Regatas/Belgrano (SN) – postergado p/20/9

Libre: CUCU

-Posiciones: La Salle Jobson 51; Los Pampas de Rufino 35, Cha Roga 33, Brown de San Vicente 25, Querandí RC 22, Regatas & Belgrano de San Nicolás 16, y CUCU de Concepción del Uruguay 15.

-Próxima fecha: Querandí RC–Los Pampas; Regatas & Belgrano (SN)–Cha Roga Club; CUCU–Brown de San Vicente. Libre: La Salle.