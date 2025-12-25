Juan Francisco David finalizó su ciclo en El Quillá y parte a Rosario

El Quillá se quedó sin el entrenador Juan Francisco David, quien arrancará una nueva experiencia en Rosario. Jockey, su nuevo destino.

El Quillá y quien fue su entrenador principal estos últimos cuatro años decidieron seguir caminos distintos. Fue un viaje increíble hacia la cima, ambas partes crecieron juntos y compartieron vivencias increíbles.

Su vasto conocimiento y capacidad para elevar el nivel de sus dirigidas quedó patente desde su llegada. Con ideas claras y sin estridencias, construyó equipos competitivos, serios y comprometidos, dando lugar a muchas jóvenes.

Su ciclo será recordado y valorado como uno de los más exitosos entre las “tiburonas”. Edificó un proceso bajo un proyecto sólido y resultados concretos.

image

Incluyeron títulos locales (16, más un Regional “A” de Mayores y un Argentino de Clubes S16) y protagonismo nacional de vigencia sostenida en el alto nivel de Súper Liga.

Así Juan Francisco David confirmó su perfil de equipos intensos, ordenados y con identidad táctica clara. Hoy Jockey de Rosario le abre sus puertas.

Una etapa gloriosa

Juan Francisco David analizó la temporada actual de la línea del Parque Belgrano. “Es nuestra tercer final seguida, Banco es un justo campeón, dominó el partido, salió convencido”.

“En el balance final, no deja de ser meritorio los títulos de las otras categorías como el de la Sub16, Sub19, Reserva junto al tercer puesto de la Sub14 . Siempre uno quiere ganar, pero no deja de ser positivo el posicionamiento del club en el balance anual”.

La exigencia siempre fue máxima bajo su liderazgo. “Uno sabe que cuando venía a El Quillá, la responsabilidad que conllevaba”.

“Las asumimos, armamos buenos planteles, todas las chicas que están y estuvieron y los compañeros actuales y aquellos que no están, hicieron un gran trabajo en el día a día para lograr todo lo que hoy tiene El Quillá,” expresó el entrenador.

A lo que destacó: “Marcamos una identidad, siempre fuimos competitivos. A veces se nos dio el resultado, otras no como contra Banco”.

image

“Pero el balance es positivo de lo que se deja. Igual que en Inferiores, con el crecimiento de las tres líneas que dispone la institución”.

Por último, Juan Francisco David afirmó: “Evaluando los cuatro años, todo lo que hicimos fue impecable“.

“Uno busca constantemente superarse, así como venir a El Quillá lo fue, hoy se me abren nuevas puertas en Jockey de Rosario y espero sea un crecimiento en mi carrera personal. Dejo las puertas abiertas para una posible vuelta al club que eligió confiar en mí.”

Fuente: ASH