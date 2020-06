Juan Londero inicia la pretemporada con nuevo entrenador

El cordobés Juan Londero, uno de los cuatro tenistas argentinos instalados entre los 100 mejores del ranking mundial, confirmó este domingo que este lunes comenzará una pretemporada en la ciudad de Leones con Sebastián Prieto como entrenador, para ponerse a punto pese a que la actividad está suspendida por la pandemia de coronavirus.

"Mañana empiezo a trabajar en Leones, serán dos semanas de entrenamiento con Prieto y el preparador físico para empezar de a poco a retomar la actividad", confirmó el Topito Londero. Juan Londero, nacido en Jesús María hace 26 años, está ubicado en el puesto 62 del ranking mundial de la ATP, detrás de Diego Schwartzman (13) y Guido Pella (35) y por delante de Federico Delbonis (78).

El cordobés, semifinalista este año del Argentina Open, pasó los últimos dos meses y medio de aislamiento social en Jesús María y desde mañana comenzará a entrenar en la ciudad de Leones, ubicada a 248 kilómetros de Córdoba capital y de donde es su novia Sofía.

Juan Ignacio Londero.jpg Juan Londero inicia la pretemporada con Sebastián Prieto como entrenador

El tenista comentó que no sabe en qué club va a entrenar, aunque es probable que lo haga en Sarmiento o sino en Atlético Leones, algo que definirá no bien se instale en la ciudad, junto a Prieto y al preparador físico Roberto "Tim" Maccione. Prieto será el nuevo entrenador de Londero tras anunciar ayer que no continuará con el tandilense Juan Martín Del Potro, a quien había acompañado durante los dos últimos años.

Sebastián Prieto, autorizado por Del Potro, había acompañado a Londero en la serie de Copa Davis que Argentina perdió con Colombia, en Bogotá, en marzo de este año, y tenía pensado asistirlo en los Masters 1000 de Indian Wellsy Miami, cancelados a raíz del coronavirus.

La ciudad de Leones es una de las 360 comunas declaradas por el gobierno de Córdoba como "zona blanca", ya que al no tener contagios ni casos de coronavirus se flexibilizó la cuarentena y se permiten las actividades deportivas al aire libre.

El tenis profesional está suspendido hasta el 31 de julio próximo por la ATP y la WTA en forma conjunta, y el regreso de la actividad es incierto, aunque varios tenistas en el mundo, como el austríaco Dominic Thiem o el alemán Alexander Zverev, tres y siete del mundo, respectivamente, ya comenzar con algunas exhibiciones, y en el caso de los argentinos, Lóndero será el primero en retomar al menos los entrenamientos desde mañana y durante las próximas dos semanas.