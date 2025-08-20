Uno Santa Fe | Ovación | Barrancas

Barrancas disfrutó de una gran reunión boxística con deportistas amateurs

El festival de aficionados, organizado por Bustos Box de Gálvez, se realizó en el Club Almafuerte de Barrancas, y contó con la supervisión de la Asociación de Box de Santa Fe

20 de agosto 2025 · 08:59hs
El santafesino Ciro Garmendia se trajo un empate ante Isaías Núñez.

Se realizó recientemente un festival de boxeo en el Club Almafuerte de la localidad de Barrancas en el departamento San Jerónimo. La velada fue organizada por Juan Bustos del Bustos Boxing Club de la ciudad de Gálvez. Fueron siete combates con púgiles aficionados más una pelea por la eliminatoria por el campeonato nacional mayor.

La reunión, fiscalizada por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, tuvo como protagonistas a diversos boxeadores que representaron a gimnasios y escuelas de boxeo de la región, y una femenina con dos muy buenas contendientes. La fiscalización estuvo a cargo de José Baisetto, mientras que como árbitro actuó el corondino Ariel Morúa y Ricardo Centurión.

En Barrancas, los jueces de la pelea fueron Darío Gómez, Lisandro Mellier, Emanuel Baisetto y Sofía Morúa, Beatriz Perassi fue la cronometrista y Dalma Ríos la médica presente. Sin dudas, que la respuesta del público superó ampliamente las expectativas porque hubo una muy buena asistencia en una velada muy bien organizada por el Bustos Box.

En una de las peleas más importantes, muy pareja, muy dura, con dos rivales muy bien entrenados, el santafesino Ciro Garmendia (53.200kg) empató frente a Isaías Núñez del Pequeños Demonios de la localidad de Desvío Arijón (53.300kg) a tres rounds (3x1). El púgil oriundo del barrio Las Flores 2, asiste al gimnasio Barranquitas, y es entrenado por Ariel González y Esteban Farías.

Garmendia, entrenado por Ariel González y Esteban Farías tendría revancha el 27 de septiembre con Núñez de Desvío Arijón.

El talentoso boxeador santafesino tiene 26 años, y sumó su decimosegunda pelea en el campo aficionado y continúa en franco ascenso. "Fue una pelea linda, es muy duro Núñez" le dijo Ciro a UNO Santa Fe, quien se prepara para combatir, en principio, el 27 de septiembre. Será la revancha con Núñez, en lugar a definir. Igualmente, Garmendia avisó que "estoy activo, si sale algo antes estoy comprometido. Sigo entrenando también para lo que venga".

Posteriormente, el representante del Monzón Boxing de San Jorge, Darío Medina (61.900) superó por puntos a Ángel Flores de Pequeños Demonios (60.100) a tres vueltas (2x1); Thiago Hosenen de Estudiantes de Rafaela hizo lo propio con Elías Roth del Bustos Box de Gálvez a tres asaltos (2x1); y Lara Córdoba (58.400) de Rosario derrotó a Yoana Aguilar (58.400) del Maquinita Box de Barrancas a tres rounds.

En la pelea de fondo, Alan Benegas del Boxing Club de Coronda (66.200) venció por puntos a Ricardo Horgoitti (62.200) del Polideportivo de Recreo a tres asaltos (3x1). En la pelea por la eliminatoria por el Campeonato Nacional Menor, Lucas Del Río fue WO ante Benjamín Zeballos de San Lorenzo, y Agustín Astorga de Rosario a Sebastián Pérez de Cañada Rosquín en la eliminatoria del Nacional Mayor.

Se viene un festival en Adelante de Reconquista

Se anunció una gran noche de boxeo en el Club Atlético Adelante de Reconquista, la cual cuenta con la organización de Misa Luque del God´s Gym de la ciudad cabecera del departamento General Obligado y que se realizará este viernes 22 de agosto a partir de las 21.30 con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

Habrá varios púgiles de la ciudad de Santa Fe. Tal es el caso de Agustín Anzillero del Olimboxing que se medirá con Emanuel Medina del Gym Luis Díaz, Luana Luque del Olimboxing con Gabriel Zabala del Tin Tin Box, Brenda Díaz del Olimboxing con Eugenia Verón del Yiyo Box, Lucas Ferretti del Tin Tin Box de Santa Fe con Juan Ignacio Ramiz del Gym Roke Pérez de Córdoba, Gianella Rodríguez del Olimboxing con Valentina Aquino del Indio Box de Reconquista, y Luciano Farías del Olimboxing con el local Agustín Benítez.

