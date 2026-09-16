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Julián Navas palpitó el duelo ante Colón: "Sabemos que es un club grande y se hace fuerte"

El defensor de Los Andes y exjugador de Colón analizó el presente de su equipo y anticipó el partido del fin de semana ante el Sabalero en Santa Fe.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 09:04hs
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Julián Navas palpitó el duelo ante Colón: Sabemos que es un club grande y se hace fuerte

Julián Navas, defensor de Los Andes y exjugador de Colón, habló en La Red Santa Fe sobre el presente de su equipo, la dificultad de la Primera Nacional y el próximo compromiso ante el Sabalero. El mendocino destacó la importancia del encuentro, recordó su paso por Santa Fe y remarcó la fortaleza del conjunto local.

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El presente de Los Andes y la paridad de la categoría

Navas repasó el momento que atraviesa Los Andes, que tuvo un gran comienzo de temporada pero luego perdió terreno en la pelea de los primeros puestos: "Tuvimos un primer semestre muy bueno en el cual estuvimos peleando de arriba (...) pero tuvimos un bajón en cuanto a los resultados (...) no está costando volver al triunfo, se nos han escapado los partidos en los últimos minutos".

El defensor también hizo hincapié en la particularidad del fútbol argentino y en la competitividad que existe dentro de la Primera Nacional: "El fútbol argentino es muy parejo y el jugador argentino es muy competitivo, le quiere ganar a cualquiera".

En esa misma línea, Navas se refirió al formato de la categoría y a la dificultad que representa sostener la regularidad durante toda la temporada: "El formato de la Primera Nacional es difícil. Veo equipos muy regulares y Colón por nombre es protagonista, Ferro con empuje que hace 25 años no está en Primera".

Además, destacó la importancia que tienen los resultados y la ausencia de grandes diferencias entre los equipos: "Cualquiera le puede ganar a cualquiera ya que protagonistas de nombre no hay".

Navas y su recuerdo de Colón antes del cruce

El partido tendrá un condimento especial para Navas, quien volverá a pisar el Estadio Brigadier López para enfrentar a su exclub. El defensor sabe que Los Andes tendrá por delante un desafío complejo ante un equipo que buscará hacerse fuerte como local.

Al referirse al Sabalero, Navas fue contundente: "Colón es un club grande y tiene un plantel largo (...) es un rival duro y que encima de local se hace fuerte, lo sabemos".

Además, el exjugador de Colón habló sobre la presión que puede generar el público durante los primeros minutos del encuentro: "Los primeros 20 o 25 minutos los clubes trataban de aguantarnos el partido por eso mismo, por la ansiedad de la gente que después se empieza a sentir y genera ansiedad en lo que es el juego".

De esta manera, Los Andes prepara su visita a Santa Fe con la intención de volver a la victoria, mientras Navas tendrá la particularidad de reencontrarse con una institución que conoce y enfrentarla en un escenario que supo defender.

Colón Julián Navas Los Andes
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