Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 A falta de dos días para finalizar la competencia, Brasil continúa al frente en el medallero, seguido por Argentina y el podio lo completa Colombia Por Ovación 24 de septiembre 2026 · 21:31hs

Brasil continúa primero en el medallero de los Juegos Sudamericanos y Argentina se ubica segundo

Los Juegos Suramericanos 2026 están llegado a su fin y con solo dos jornadas por delante, dado que concluirán el próximo sábado, Brasil, Argentina y Colombia continúan en lo más alto del medallero y se encaminan a ocupar el podio.

Argentina se mantiene segundo en el medallero Brasil obtiene 106 medallas de oro, 85 de plata y 72 de bronce, sumando un total de 263 preseas. Por su parte, Argentina lleva cosechadas 65 medallas doradas, 68 de plata y 107 de bronce, con un total de 240 preseas. Mientras que Colombia suma 57 medallas de oro, 56 de plata y y 45 de bronce, alcanzando las 158 preseas.

Continuando con los demás países, el cuarto puesto lo ocupa Venezuela con 128 preseas y Chile ocupa el quinto lugar con 145, aunque suma menos medallas doradas que la delegación venezolana.