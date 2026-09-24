El canotaje hizo historia en la Laguna Setúbal con más oros para Argentina

La Argentina tuvo una gran jornada en el K4 500 metros de canotaje en los Juegos Suramericanos, con triunfos de ambas ramas. Participó el local Rubén Rézola

El viento obligó a esperar, pero cuando el canotaje pudo salir al agua, Argentina respondió con una jornada que quedará marcada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . El K4 500 metros de canotaje entregó dos nuevas medallas de oro para la delegación nacional, una en la rama masculina y otra en la femenina.

Las competencias, que habían sido postergadas por las condiciones climáticas, finalmente se desarrollaron durante la tarde de este jueves en la Laguna Setúbal y tuvieron a los representantes argentinos como grandes protagonistas.

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En la prueba masculina, el equipo integrado por Agustín Vernice, Vicente Vergauven, Gonzalo Carreras y el santafesino Rubén Rézola se quedó con el primer puesto en los 500 metros y sumó otra dorada para Argentina. Para Rézola tuvo además un significado especial. El palista santafesino compitió en casa y pudo celebrar ante su gente una medalla de oro en una de las pruebas más importantes de la jornada.

[DEPORTES] Argentina ganó doble medalla de oro por canotaje de velocidad en los Juegos Suramericanos: tanto el equipo femenino como el masculino quedaron primeros en la especialidad K4 500 metros.



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Otro oro para Argentina en la Laguna Setúbal

En el K4 500 metros femenino, Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto también cruzaron primeras la línea de llegada y completaron el doblete dorado para la delegación nacional.

Así, después de una espera obligada por el viento, el canotaje tuvo su desquite en Santa Fe y le entregó a Argentina una tarde perfecta: dos finales, dos equipos y dos medallas de oro.

La presencia de Rézola le puso además un condimento especial a la jornada, con un representante local que pudo subirse a lo más alto del podio en su propia ciudad. El agua volvió a ser escenario de festejos argentinos en Santa Fe y el canotaje aportó una nueva cosecha de medallas para una delegación que continúa siendo protagonista en los Juegos Suramericanos.

Siguen las medalles en los Juegos Suramericanos

Aramís Sánchez y Santiago Piedras se subieron a lo más alto del podio en la final de C2 500 metros y Tais Trimarchi y Sabrina Zuccoli sumaron un bronce en el C2 500 metros femenino.