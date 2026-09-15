¿Cambia de día el partido entre Unión e Independiente en Santa Fe?

En Buenos Aires informan que AFA analiza cambiar el día del partido Unión-Independiente por los Suramericanos. El Rojo ya tiene reserva hotelera en Paraná

La agenda de Unión e Independiente quedó en el centro de una versión que comenzó a tomar fuerza en Buenos Aires. Mientras el fútbol sigue su curso, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 concentran buena parte de la atención y también generan un movimiento en la ciudad, especialmente en el alojamiento.

En ese contexto, trascendió que desde la AFA se analiza la posibilidad de pasar el partido previsto para el sábado en el 15 de Abril al lunes por la noche. El motivo estaría relacionado con la ocupación hotelera. La capacidad de alojamiento en Santa Fe se encuentra prácticamente colmada y los equipos que deben llegar a la ciudad tienen que buscar alternativa.

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Independiente ya tiene dónde quedarse para visitar a Unión

Sin embargo, Independiente ya tiene una reserva en Paraná, por lo que la falta de plazas en Santa Fe no representaría, al menos en principio, un impedimento para que el plantel viaje y dispute el encuentro en la fecha prevista. Además, desde el área de Seguridad de la provincia de Santa Fe se garantiza que existen condiciones para llevar adelante el operativo correspondiente y que el partido puede desarrollarse normalmente.

Por ahora, el partido entre Unión e Independiente en el 15 de Abril va el sábado.

Por eso, más allá de la versión que comenzó a circular en Buenos Aires, por ahora no hay un cambio confirmado y todo indica que el escenario se mantiene como estaba establecido: Unión e Independiente se enfrentarán el sábado en Santa Fe.

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Los Juegos Suramericanos modificaron la dinámica habitual de la ciudad y obligaron a reorganizar parte de la logística de la fecha. Pero, en este caso, el hecho de que Independiente tenga alojamiento asegurado en Paraná y que la seguridad provincial garantice el operativo juega a favor de mantener el cronograma original.