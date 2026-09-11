Uno Santa Fe | Ovación | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: Pullaro y Poletti dieron la bienvenida a las delegaciones e izaron sus banderas

Los 1.335 atletas que se alojarán en la Villa Suramericana de Santa Fe fueron recibidos por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti

11 de septiembre 2026 · 19:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El gobernador Pullaro y el intedente Poletti hizaron la bandera nacional en la previa a los Juegos Suramericanos.

El gobernador Pullaro y el intedente Poletti hizaron la bandera nacional en la previa a los Juegos Suramericanos.

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió este viernes, en la ciudad de Santa Fe, a las delegaciones que participarán en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, durante la ceremonia oficial de bienvenida e izamiento de banderas realizada en la Villa Suramericana.

Pullaro estuvo acompañado por la exvicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia; el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti; autoridades deportivas, jefes de misión y representantes de los países que, desde este sábado, protagonizarán el acontecimiento deportivo más importante de la historia de la provincia.

• LEER MÁS: Juegos Suramericanos: en Santa Fe comienza oficialmente la actividad

En la ocasión, el mandatario saludó a “todos los países del sur de nuestro continente que vienen a participar en las distintas disciplinas deportivas” y remarcó: “Los santafesinos tenemos el gusto de poder recibirlos en la invencible provincia de Santa Fe”.

Asimismo, Pullaro destacó que “fue un proceso hermoso el que vivimos y tal vez sintamos esa emoción o esos nervios que nos recorren el cuerpo, porque estamos a 26 horas de que esto se ponga en marcha”.

“Agradezco al Comité Olímpico y a cada una de las personas que hicieron posible este megaevento deportivo, pero fundamentalmente a todos los santafesinos que trabajaron para que pudiera materializarse”, expresó el gobernador.

Las banderas suramericanas ya flamean en Santa Fe

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el izamiento de las banderas de las delegaciones participantes. Luego, el intendente Juan Pablo Poletti se dirigió a los atletas y señaló: “Llegó el día. Realmente hemos trabajado muchísimo para que puedan disfrutar de su estadía y para darles la bienvenida a la ciudad”.

Por último, Poletti agradeció “a todos los que trabajaron en esta Villa Suramericana: desde el obrero que colocó el primer ladrillo hasta quienes se ocuparon de los últimos detalles, los voluntarios y los responsables de la villa, por su compromiso con la provincia y con los Juegos Suramericanos”.

La antesala del comienzo de los Juegos

La Villa Suramericana, emplazada en el barrio La Esmeralda II, alojará a 1.335 atletas durante el certamen, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La ceremonia marcó el inicio de la convivencia entre las delegaciones, que durante las próximas dos semanas compartirán competencias, entrenamientos y distintos espacios de encuentro.

Juegos Suramericanos Maximiliano Pullaro Juan Pablo Poletti
Noticias relacionadas
El billar será la competencia que abre los Juegos Suramericanos en el Centro Español de Santa Fe.

Juegos Suramericanos: en Santa Fe comienza oficialmente la actividad

Guillermo, Germán y Valeria Chiaraviglio destacaron y la alegría por la nueva pista.

Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 podrán seguirse por televisión en dos canales diferentes.

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Todo listo en la ciudad de Rafaela para albergar a los protagonistas de los Juegos Odesur.

Juegos Suramericanos: Pullaro inauguró la villa deportiva de Rafaela

Lo último

Colón, finalmente sin Lago y Barrios para el duelo crucial ante Godoy Cruz

Colón, finalmente sin Lago y Barrios para el duelo crucial ante Godoy Cruz

La bandera en lo más alto le dio la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario

La bandera en lo más alto le dio la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario

Lanzan una plataforma digital en Santa Fe para hacer el seguimiento de reclamos y servicios en tiempo real

Lanzan una plataforma digital en Santa Fe para hacer el seguimiento de reclamos y servicios en tiempo real

Último Momento
Colón, finalmente sin Lago y Barrios para el duelo crucial ante Godoy Cruz

Colón, finalmente sin Lago y Barrios para el duelo crucial ante Godoy Cruz

La bandera en lo más alto le dio la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario

La bandera en lo más alto le dio la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario

Lanzan una plataforma digital en Santa Fe para hacer el seguimiento de reclamos y servicios en tiempo real

Lanzan una plataforma digital en Santa Fe para hacer el seguimiento de reclamos y servicios en tiempo real

Polémica por el Seom en el Puerto: el municipio precisó cuánto cuesta estacionar y el ahorro que tienen los frentistas

Polémica por el Seom en el Puerto: el municipio precisó cuánto cuesta estacionar y el ahorro que tienen los frentistas

Mastantuono la rompió en el triunfo de Fiorentina ante Venezia en el Calcio

Mastantuono la rompió en el triunfo de Fiorentina ante Venezia en el Calcio

Ovación
Colón saldrá a jugar ante Godoy Cruz con casi todos los resultados puestos

Colón saldrá a jugar ante Godoy Cruz con casi todos los resultados puestos

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe