Suramericanos: el embajador y santafesino Juan Cerra resaltó la importancia del evento

El ex lanzador de martillo Juan Cerra aseguró que "Los Juegos Suramericanos pueden acercar a muchos chicos al deporte"*

El referente santafesino del lanzamiento de martillo destacó el nivel que tendrá la competencia de atletismo, explicó las características de la disciplina y aseguró que el legado en infraestructura y formación marcará un antes y un después para Santa Fe.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a los mejores atletas del continente en una de las disciplinas más emblemáticas del programa olímpico: el atletismo. Del 22 al 25 de septiembre, la renovada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), homologada por World Athletics, recibirá competencias de pista y campo que otorgarán puntos para el ranking internacional, fundamentales en el camino hacia futuros Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos.

Entre los embajadores del evento se encuentra Juan Ignacio Cerra, uno de los máximos referentes argentinos del lanzamiento de martillo, quien considera que la llegada de esta competencia será una oportunidad única para que el público conozca el atletismo de primer nivel y para inspirar a nuevas generaciones de deportistas.

Cuatro días con la élite del atletismo sudamericano

Durante cuatro jornadas competirán en Santa Fe los mejores atletas mayores de Sudamérica en pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, saltos y lanzamientos.

"Va a estar muy bueno porque participarán los mejores atletas de Sudamérica. Será una gran oportunidad para que la gente se acerque a conocer el atletismo y disfrute de competencias de altísimo nivel", afirmó Cerra.

Además del prestigio deportivo, explicó que el certamen tendrá una importancia especial dentro del calendario internacional. "Estos torneos entregan puntos para el ranking mundial, que después sirven para clasificar a Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos", señaló.

Una disciplina donde la técnica es tan importante como la fuerza

El lanzamiento de martillo es una de las pruebas de campo más exigentes del atletismo. El objetivo consiste en lanzar lo más lejos posible un implemento metálico luego de realizar una serie de giros dentro de un círculo.

Para lograr grandes marcas, los atletas deben combinar fuerza, velocidad, equilibrio, coordinación y una técnica extremadamente precisa. "La técnica es bastante difícil de aprender y durante toda la carrera hay que seguir perfeccionándola. Siempre aparecen detalles para mejorar y eso tiene que estar acompañado por una evolución física permanente", explicó.

En una disciplina donde diferencias mínimas pueden modificar el resultado, cada movimiento resulta determinante.

Un legado que quedará mucho después de los Juegos Sudamericanos

Más allá de la competencia, Cerra considera que el principal impacto estará en las obras que permanecerán para las futuras generaciones.

"La nueva pista será una de las mejores que tendrá el país. Es una infraestructura que podrá utilizarse durante muchos años para entrenamientos, torneos nacionales e internacionales", destacó.

A su entender, el verdadero legado también será la posibilidad de que miles de chicos descubran el atletismo al ver competir a los mejores exponentes del continente.

"En estos eventos suelen acercarse escuelas, familias y muchos chicos. Ver atletas de este nivel puede despertar el interés por empezar un deporte. Ojalá dentro de algunos años aparezcan nuevos representantes de Santa Fe y de la Argentina gracias a estos Juegos."

Del deporte escolar a representar a la Argentina

Cerra llegó al atletismo durante su etapa escolar y, con el tiempo, encontró en el lanzamiento de martillo la disciplina que lo llevó a competir en los principales escenarios del mundo, incluyendo Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Juegos Panamericanos.

Al repasar ese recorrido, asegura que el deporte transformó su vida."El atletismo me dejó muchísimo más que resultados. Me dio amistades, experiencias, valores y aprendizajes que me acompañan hasta hoy."

Una invitación a vivir el atletismo de cerca

De cara a septiembre, el embajador invitó a los santafesinos a aprovechar una oportunidad poco frecuente. "Van a tener muy cerca a los mejores atletas de Sudamérica y una infraestructura de nivel internacional. Invito a las familias a acercarse al CARD porque van a descubrir un deporte apasionante y un espectáculo que realmente vale la pena vivir."

Con una pista renovada, atletas de élite y competencias de relevancia internacional, el atletismo promete convertirse en uno de los grandes atractivos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y en un legado que continuará impulsando el desarrollo deportivo de la provincia mucho después del cierre del evento.