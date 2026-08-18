Los números que explican el derrumbe de Unión con Madelón en la mira

El ciclo de Leonardo Madelón atraviesa su momento más delicado desde su regreso a Unión. El rendimiento general encendió todas las alarmas.

dLeonardo Madelón volvió a ser una figura central en Unión , pero esta vez no por los resultados positivos que supo conseguir en su regreso. El presente del Tatengue puso al DT en el centro de la escena, después de un arranque muy flojo en el Clausura y de una serie de eliminaciones que fueron desgastando el crédito conseguido durante 2025.

Los números generales son contundentes: 48 partidos dirigidos en su actual ciclo, con un promedio de 1,27 puntos por encuentro. Una cifra que queda muy lejos de lo que necesita Unión para sostenerse con tranquilidad en Primera División y, sobre todo, para competir por objetivos internacionales.

Un Clausura que encendió todas las alarmas en Unión

El comienzo del Clausura 2026 es el golpe más reciente. Unión disputó cinco partidos y solamente consiguió una victoria, un empate y tres derrotas, con cinco goles a favor y ocho en contra.

El equipo comenzó con un 2-2 ante Platense, consiguió su único triunfo frente a Lanús por 2-1, perdió 2-0 con Gimnasia de Mendoza, cayó 2-1 como local ante Central Córdoba y volvió a perder, esta vez 1-0 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Leonardo Madelón tiene la misión de levantar a Unión para sostenerse en el cargo. UNO Santa Fe / José Busiemi

Así, Unión quedó penúltimo en la Zona A, con cuatro puntos, apenas uno por encima de Talleres, que puede superarlo. Pero el problema excede la tabla del Clausura: el Tatengue también necesita sumar en la anual y en la pelea por la permanencia.

Y allí aparece otro dato preocupante. Unión suma apenas 25 puntos en 21 partidos en la tabla anual, ubicándose en el puesto 21. En la tabla de promedios aparece 16°, con 1,319, todavía por encima de la zona roja pero sin margen para relajarse.

Un ciclo que fue perdiendo fuerza

El contraste con el segundo semestre de 2025 es inevitable. Madelón logró encaminar a Unión en el Clausura de aquel año y consiguió la permanencia, además de llevar al equipo hasta los octavos de final, instancia en la que cayó 2-1 ante Gimnasia en el 15 de Abril.

También hubo golpes fuertes en las copas. En la Copa Sudamericana 2025, Unión no pudo avanzar de la fase de grupos, mientras que en la Copa Argentina alcanzó los octavos de final y quedó eliminado ante River, en un partidazo que terminó 4-3.

El 2026 tampoco entregó los resultados esperados. Unión alcanzó los cuartos de final del Apertura, pero fue eliminado por Belgrano tras perder 2-0 en Córdoba. Luego llegó otro golpe en la Copa Argentina: Independiente lo derrotó 2-0 en Rosario y lo dejó afuera en 16avos de final.

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Ahora, el equipo atraviesa una situación todavía más incómoda. Madelón sabe que necesita respuestas inmediatas, y después de la caída ante San Lorenzo dejó una frase que refleja el momento: “Si hay que cambiar, cambiaré”.

El entrenador incluso habló de modificar cuestiones del sistema de entrenamiento y de la estructura táctica. La sensación es que ya no alcanza con ajustar detalles: Unión necesita recuperar funcionamiento, contundencia y confianza.

Porque mientras el equipo se hunde en la tabla, también se deteriora el margen de error de Madelón. Los números ya no acompañan, el rendimiento tampoco y la paciencia comienza a ser cada vez más corta.