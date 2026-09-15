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Colón: los números son similares, pero las sensaciones resultan muy diferentes

Más allá de las tres derrotas consecutivas, son bastante parecidos los números que obtuvo Colón en los primeros 11 partidos de cada rueda

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2026 · 11:15hs
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Colón sumó apenas tres puntos menos

UNO Mendoza

Colón sumó apenas tres puntos menos, que en las primeras 11 fechas de la primera rueda.

Si bien puede parecer que la primera rueda que protagonizó Colón es superior a la segunda. La realidad indica que los números son muy similares y la diferencia es de apenas tres puntos.

Campañas similares, pero sensaciones distintas

El dato más distintivo tiene que ver con la cantidad de derrotas, dado que en la segunda rueda perdió cinco partidos, tres de ellos de manera consecutiva.

Lo cierto es que en los primeros 11 partidos del campeonato, Colón cosechó cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. Sumando 19 puntos sobre 33 en disputa, con una efectividad del 57,5%.

En ese arranque, el Sabalero venció a Deportivo Madryn 2-1, Acassuso 1-0, Patronato 2-0, San Miguel 3-0 y Racing de Córdoba 1-0. Por su parte, empató con Central Norte 0-0, Ferro 1-1, Godoy Cruz 0-0 y Los Andes 1-1.

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Mientras que las derrotas fueron ante San Telmo 3-1 y Deportivo Morón 2-0. Recordando que la 4ª fecha, donde Colón debía visitar a Chaco For Ever se pospuso y se jugó en el final de la primera rueda.

Por su parte, en las primeras 11 fechas de la segunda rueda, el Sabalero obtuvo cinco triunfos, un empate y cinco derrotas, cosechando 16 puntos sobre 33 en juego, con una efectividad del 48,4%.

Las victorias del Sabalero se dieron ante Deportivo Madryn 2-1, Central Norte 4-0, San Telmo 1-0, Patronato 3-0 y San Miguel 2-1.

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En tanto que igualó 1-1 contra Acassuso y las derrotas se produjeron frente a Ferro 2-0, Chaco For Ever 1-0, Racing de Córdoba 1-0, Deportivo Morón 2-1 y Godoy Cruz 2-0.

Así las cosas y pese a que la sensación es que Colón bajó y mucho su rendimiento en la segunda rueda, los números son muy similares.

Sucede que las tres derrotas consecutivas significaron un golpe duro de asimilar y ahora claramente, el elenco que conduce Iván Delfino no tiene margen de error.

Colón números Rueda
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