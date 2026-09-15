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Unión ya tiene árbitro para recibir a Independiente en la fecha 10

La Liga Profesional reveló las designaciones de la fecha 10 del Clausura, donde Unión recibirá el sábado, desde las 16.45, a Independiente

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2026 · 19:18hs
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Unión ya tiene árbitro para recibir a Independiente en la fecha 10

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 10 del Torneo Clausura, donde Unión recibirá el sábado, desde las 16.45, a Independiente. Le tocó Luis Lobo Medina, que estará acompañado por los asistentes Juan Del Fueyo y Lucas Ripoli, mientras que Darío Sandoval será el cuarto árbitro.

En el VAR estará Gastón Monsón Brizuela y como AVAR se desempeñará Iván Núñez.

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¿Cómo le fue a Unión con Luis Lobo Medina?

Lobo Medina tiene un antecedente favorable dirigiendo al Tate. En total, lo arbitró en 10 oportunidades, con un registro de cinco victorias, cuatro empates y apenas una derrota. La última vez que estuvo al frente de un partido de Unión fue el 10 de mayo pasado, en la victoria por 2-1 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, con goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona, mientras que Fabrazio Sartori marcó el descuento.

Lobo Medina controlará Unión-Independiente.

Lobo Medina controlará Unión-Independiente.

Los árbitros de la fecha 10 del Clausura

Viernes 18 de septiembre

18.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Guido Mascheroni

21.15 Racing – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 19 de septiembre

14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Pablo Giménez

14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Delbarba

16.45 Unión – Independiente (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

19.00 River – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Diego Romero

21.15 Instituto – Talleres (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Mariano Ascensi

Domingo 20 de septiembre

14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Verlota

17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Córdoba

17.00 Platense – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carla López

19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Luis Martínez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Javier Uziga

21.30 Vélez – Tigre (Interzonal) (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

VAR: Yamil Possi

AVAR: Joaquin Gil

Lunes 21 de septiembre

14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Matías Billone

21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Leandro Fedele

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Lucas Germanotta

Unión Independiente Luis Lobo Medina
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