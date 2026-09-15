La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 10 del Torneo Clausura, donde Unión recibirá el sábado, desde las 16.45, a Independiente. Le tocó Luis Lobo Medina, que estará acompañado por los asistentes Juan Del Fueyo y Lucas Ripoli, mientras que Darío Sandoval será el cuarto árbitro.
Unión ya tiene árbitro para recibir a Independiente en la fecha 10
La Liga Profesional reveló las designaciones de la fecha 10 del Clausura, donde Unión recibirá el sábado, desde las 16.45, a Independiente
Por Ovación
En el VAR estará Gastón Monsón Brizuela y como AVAR se desempeñará Iván Núñez.
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¿Cómo le fue a Unión con Luis Lobo Medina?
Lobo Medina tiene un antecedente favorable dirigiendo al Tate. En total, lo arbitró en 10 oportunidades, con un registro de cinco victorias, cuatro empates y apenas una derrota. La última vez que estuvo al frente de un partido de Unión fue el 10 de mayo pasado, en la victoria por 2-1 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, con goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona, mientras que Fabrazio Sartori marcó el descuento.
Los árbitros de la fecha 10 del Clausura
Viernes 18 de septiembre
18.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Guido Mascheroni
21.15 Racing – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Suárez
Sábado 19 de septiembre
14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: José Carreras
AVAR: Pablo Giménez
14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Delbarba
16.45 Unión – Independiente (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
19.00 River – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Romero
21.15 Instituto – Talleres (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Mariano Ascensi
Domingo 20 de septiembre
14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Verlota
17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Carlos Córdoba
17.00 Platense – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carla López
19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Luis Martínez
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Javier Uziga
21.30 Vélez – Tigre (Interzonal) (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
VAR: Yamil Possi
AVAR: Joaquin Gil
Lunes 21 de septiembre
14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Mariana De Almeida
19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Matías Billone
21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Leandro Fedele
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Lucas Germanotta