Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Los Andes de la fecha 30

La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 30 de la Primera Nacional, donde Colón tendrá un duelo vital ante Los Andes en Santa Fe

La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 30 de la Primera Nacional, donde Colón tendrá un duelo vital ante Los Andes en Santa Fe el próximo domingo, desde las 16.30. Fue confirmado Bryan Ferreyra , que estará acompañado por Damián Espinoza y Matías Bianchi, mientras que Sebastián Bresba será el cuarto árbitro.

Un árbitro con buenos antecedentes para Colón

Será la undécima vez que Bryan Ferreyra dirija a Colón. En las 10 anteriores, el Sabalero cosechó cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. El último antecedente se remonta al 1 de agosto pasado, cuando Ferreyra estuvo al frente del empate 1-1 de Colón ante Acassuso. En aquel encuentro, Lucas Rey puso en ventaja al Quemero y lo igualó Leandro Garate.

Ferreyra controlará Colón-Los Andes.

El triunfo más reciente del Rojinegro con este juez: 13 de julio de 2025, en el 1-0 ante Almirante Brown en Santa Fe, gracias a la conquista de Federico Jourdan.

Los arbitros de la fecha 30 de la Primera Nacional

Acassuso - Mitre (Santiago del Estero)

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Matías Basso

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Ferro Carril Oeste - Ciudad de Bolívar

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

San Telmo - Estudiantes

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Damián Rubino

San Miguel - All Boys

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

Temperley - Almagro

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Ulises López

Atlético de Rafaela - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Deportivo Morón - Godoy Cruz

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

Chacarita Juniors - Quilmes

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

Agropecuario - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Sebastián Osudar

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Guillermo González

Deportivo Madryn - Racing (Córdoba)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Colón - Los Andes

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

Deportivo Maipú - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Central Norte - Defensores de Belgrano

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Chaco For Ever - Almirante Brown

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Franco Rioja

San Martín (San Juan) - Colegiales

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Antonela Pajón

Cuarto árbitro: Federico Guaymás

Güemes (Santiago del Estero) - F.C. Midland

Árbitro: Juan Nebbietti

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: José Díaz

Tristán Suárez - Atlanta

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Martín Despósito

Nueva Chicago - Patronato

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Marcos Horticoulou

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre