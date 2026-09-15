La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 30 de la Primera Nacional, donde Colón tendrá un duelo vital ante Los Andes en Santa Fe el próximo domingo, desde las 16.30. Fue confirmado Bryan Ferreyra, que estará acompañado por Damián Espinoza y Matías Bianchi, mientras que Sebastián Bresba será el cuarto árbitro.
Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Los Andes de la fecha 30
La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 30 de la Primera Nacional, donde Colón tendrá un duelo vital ante Los Andes en Santa Fe
Por Ovación
Un árbitro con buenos antecedentes para Colón
Será la undécima vez que Bryan Ferreyra dirija a Colón. En las 10 anteriores, el Sabalero cosechó cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. El último antecedente se remonta al 1 de agosto pasado, cuando Ferreyra estuvo al frente del empate 1-1 de Colón ante Acassuso. En aquel encuentro, Lucas Rey puso en ventaja al Quemero y lo igualó Leandro Garate.
El triunfo más reciente del Rojinegro con este juez: 13 de julio de 2025, en el 1-0 ante Almirante Brown en Santa Fe, gracias a la conquista de Federico Jourdan.
Los arbitros de la fecha 30 de la Primera Nacional
Acassuso - Mitre (Santiago del Estero)
Árbitro: Gabriel Gutiérrez
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Matías Basso
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Ferro Carril Oeste - Ciudad de Bolívar
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
San Telmo - Estudiantes
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Damián Rubino
San Miguel - All Boys
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
Temperley - Almagro
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Mariano Ruas
Cuarto árbitro: Ulises López
Atlético de Rafaela - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
Deportivo Morón - Godoy Cruz
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
Chacarita Juniors - Quilmes
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
Agropecuario - Gimnasia y Tiro
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Sebastián Osudar
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Guillermo González
Deportivo Madryn - Racing (Córdoba)
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Colón - Los Andes
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
Deportivo Maipú - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Central Norte - Defensores de Belgrano
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
Chaco For Ever - Almirante Brown
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Franco Rioja
San Martín (San Juan) - Colegiales
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Antonela Pajón
Cuarto árbitro: Federico Guaymás
Güemes (Santiago del Estero) - F.C. Midland
Árbitro: Juan Nebbietti
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Manuel Sánchez
Cuarto árbitro: José Díaz
Tristán Suárez - Atlanta
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Martín Despósito
Nueva Chicago - Patronato
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Marcos Horticoulou
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre