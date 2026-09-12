Con un "fiestón" en Rosario, quedaron inaugurados los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la apertura oficial de los XIII Juegos Suramericanos ante una multitud en el Monumento Nacional a la Bandera. Participan delegaciones de 15 países y las competencias se desarrollarán hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Con una multitud reunida en el Monumento Nacional a la Bandera , quedaron oficialmente inaugurados este sábado por la noche los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , una competencia internacional que durante los próximos días tendrá como sedes a Rosario , Santa Fe y Rafaela.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la ceremonia inaugural y destacó la magnitud del acontecimiento, que reúne a deportistas, entrenadores y equipos técnicos de 15 países .

“Bienvenidos a la ciudad más linda de la Argentina, a esta ciudad que intentaron poner de rodillas, pero hoy está de pie”, expresó Pullaro al iniciar su discurso, en una referencia directa al proceso de recuperación de Rosario y al protagonismo que la ciudad asumió como escenario de la apertura.

La ceremonia se desarrolló en uno de los espacios más emblemáticos de la provincia y contó con la presencia de la diputada y exvicegobernadora Gisela Scaglia y de excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Rosario, Santa Fe y Rafaela como anfitrionas

Pullaro aprovechó la apertura para destacar la identidad de la provincia y los distintos atributos que Santa Fe busca mostrar durante la competencia.

“Bienvenidos a esta tierra de artistas y deportistas reconocidos en el mundo; a este monumento renovado, al lugar donde creamos la bandera nacional. Bienvenidos a este río Paraná, por donde sale nuestra producción y desde donde se alza nuestra provincia”, sostuvo.

Los Juegos se extenderán durante 14 días y distribuirán sus competencias entre las tres ciudades sede. La propuesta también apunta a generar movimiento turístico y actividades culturales y recreativas alrededor del acontecimiento deportivo.

El gobernador remarcó que la provincia vuelve a organizar un evento de esta magnitud después de cuatro décadas.

“Tuvimos que esperar 40 años para tener un evento de esta característica y de esta magnitud”, afirmó.

“Somos invencibles”

En su discurso, Pullaro también destacó la decisión de avanzar con la organización de los Juegos pese al contexto económico y político en el que se tomó la decisión.

“Somos invencibles. En un momento muy difícil nos animamos a llevar adelante este evento y hoy tenemos deportistas, entrenadores y turistas que nos visitan durante 14 días, de 15 países y de todo el mundo”, señaló.

La competencia representa además una oportunidad para proyectar a Santa Fe como sede de acontecimientos deportivos internacionales y fortalecer su infraestructura.

El deporte como bandera

Uno de los principales ejes del mensaje del gobernador fueron los valores que, según sostuvo, atraviesan al deporte y que también identifican a la sociedad santafesina.

“Nos unen en este continente principios y valores: los valores del deporte, la disciplina, la constancia, la perseverancia, el trabajo en equipo y la cultura del trabajo”, enumeró.

Para Pullaro, esos principios también forman parte de la identidad de la provincia.

“Esos valores hicieron grande a la provincia invencible de Santa Fe”, afirmó ante los deportistas y las delegaciones que participan de la competencia.

Una inversión que busca dejar un legado

La organización de los Juegos implicó además una fuerte inversión en infraestructura deportiva. La Provincia ejecutó obras en clubes, estadios, centros de entrenamiento y espacios públicos de las tres ciudades sede.

El objetivo no fue solamente garantizar el desarrollo de las competencias, sino también mejorar las condiciones para la práctica deportiva una vez finalizado el evento.

“Nos animamos a pensar en grande y a llevar adelante estos grandes proyectos. Hoy están las obras, están los estadios y nuestros deportistas tienen la mejor infraestructura para practicar deportes por los próximos años”, sostuvo Pullaro.

El gobernador definió esas obras como uno de los principales legados que dejará la competencia.

“Es un legado; un legado que va a quedar cuando se apague nuestra antorcha”, afirmó.

Una provincia que abre sus puertas

En el tramo final de su discurso, Pullaro invitó a los visitantes y deportistas a recorrer Santa Fe durante su estadía.

“A los deportistas les digo: disfruten de esta competencia. A los turistas, conozcan esta provincia invencible de Santa Fe; conozcan Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela; conozcan nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros paisajes y nuestra historia”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el acontecimiento representa una oportunidad para mostrar la provincia ante el país y el continente.

“Esta es una provincia que le abre los brazos a la Argentina y al mundo”, concluyó.

Con la ceremonia realizada en Rosario quedó así formalmente inaugurada la edición 2026 de los Juegos Suramericanos Santa Fe, que durante los próximos días llevarán la competencia internacional a distintos escenarios deportivos de Rosario, Santa Fe y Rafaela.