Uno Santa Fe | Santa Fe | Juegos Suramericanos

Comenzaron los Juegos Suramericanos 2026: cómo serán los cortes de tránsito, recorridos de colectivos y accesos en la ciudad de Santa Fe

Con vistas al desarrollo de 15 disciplinas repartidas en seis clusters deportivos y el funcionamiento del Fan Fest en el Parque del Sur, el Municipio dispuso un importante esquema operativo. El Bulevar Tacca permanecerá peatonalizado entre las 7 y las 22.

13 de septiembre 2026 · 08:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Comenzaron los Juegos Suramericanos 2026: cómo serán los cortes de tránsito

Comenzaron los Juegos Suramericanos 2026: cómo serán los cortes de tránsito, recorridos de colectivos y accesos en la ciudad de Santa Fe

En el marco del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe desplegó un operativo especial de movilidad urbana para ordenar la circulación vehicular y garantizar el acceso del público a las sedes deportivas.

En el área metropolitana de la sede de la capital provincial, se desarrollarán 15 disciplinas distribuidas en seis clusters (Parque del Sur, Costanera Este, Laguna Setúbal, Estación Belgrano, Paraná y Recreo), previéndose el mayor caudal de personas en la zona del Parque del Sur y Bulevar Tacca debido a la concentración del Fan Fest.

Para garantizar la seguridad de los miles de asistentes, atletas y contingentes escolares, las autoridades determinaron que Bulevar Tacca estará peatonalizado en toda su extensión. El ingreso peatonal general al Fan Fest y a las tribunas se canalizará a través del pórtico principal ubicado en la intersección de Avenida J. J. Paso y 9 de Julio.

LEER MÁS: Con un "fiestón" en Rosario, quedaron inaugurados los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En tanto, el transporte de las delegaciones oficiales desde la Villa Suramericana hacia los distintos escenarios se realizará mediante colectivos de uso exclusivo para deportistas y personal acreditado, con acceso directo al circuito cerrado.

Cortes fijos durante todos los Juegos Suramericanos

Hora: 7 hasta 22

• Bv. Tacca y Cristóbal Colón.

• 1° de Mayo y Diagonal Irigoyen.

• 1° de Mayo y Diagonal Loyola.

• Circunvalación: Bajada al Náutico Sur viniendo desde el Este hacia el Oeste.

Fan Fest e ingreso a escenarios deportivos

El ingreso para el público general se prevé a través del pórtico ubicado en J J Paso y 9 de Julio, a través del cual se accede al fan fest y a través del él al Bv. Tacca que se encontrará peatonalizado en toda su extensión.

Taxis y remises

Se generará una parada en Illia entre San Jerónimo y 9 de Julio.

Colectivos

Los concurrentes al fan fest y al evento podrán hacerlo a través del sistema de transporte público por pasajeros, aprovechando la cercanía de las líneas 2, 4, 5, 8 y 14. Se realizaron modificaciones temporales de las líneas 3, 10 y 16, extendiendo sus recorridos hasta J J Paso.

Línea 3: de recorrido por San Jerónimo – Av. J.J Paso – 4 de enero a recorrido habitual.

Línea 10: de recorrido por San Jerónimo – Av. J.J Paso – 4 de enero a recorrido habitual.

Línea 16: de recorrido por San Jerónimo – Av. J.J Paso – 4 de enero- Av. Gral. López a recorrido habitual.

Se recuerda la vigencia de la gratuidad de las combinaciones, que permitirá la conexión a través de estas líneas al resto del sistema de transporte urbano.

El traslado de atletas desde la Villa hasta los distintos escenarios (incluido el ingreso al Bv Tacca) se realizará con buses destinados exclusivamente, solo accesible para atletas y oficiales acreditados.

Juegos Suramericanos cortes tránsito Fan Fest
Noticias relacionadas
El Centro Español de Santa Fe puso en marcha la competencia de billar en los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos 2026: el billar dio el puntapié inicial en la ciudad de Santa Fe

Día histórico para Santa Fe: arrancan los Juegos Suramericanos con la gran ceremonia de apertura

Día histórico para Santa Fe: arrancan los Juegos Suramericanos con la gran ceremonia de apertura

 La nadadora de Unión, Janna Ubait, destacó la importancia del Centro Acuático de Rosario.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: La nueva infraestructura acuática impulsará el futuro de la natación

Las competencias están programadas del 15 al 19 de septiembre para el torneo femenino; y del 21 al 25 de septiembre para el certamen masculino, en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel.

Paraná se prepara para los Juegos Suramericanos con nueva iluminación en el Nafaldo Cargnel

Lo último

Comenzaron los Juegos Suramericanos 2026: cómo serán los cortes de tránsito, recorridos de colectivos y accesos en la ciudad de Santa Fe

Comenzaron los Juegos Suramericanos 2026: cómo serán los cortes de tránsito, recorridos de colectivos y accesos en la ciudad de Santa Fe

Trump: un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un desastre potencial

Trump: un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan

Último Momento
Comenzaron los Juegos Suramericanos 2026: cómo serán los cortes de tránsito, recorridos de colectivos y accesos en la ciudad de Santa Fe

Comenzaron los Juegos Suramericanos 2026: cómo serán los cortes de tránsito, recorridos de colectivos y accesos en la ciudad de Santa Fe

Trump: un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un desastre potencial

Trump: un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan

Arrancaron los Juegos Suramericanos 2026: calendario, cómo sacar entradas y cómo ver en vivo

Arrancaron los Juegos Suramericanos 2026: calendario, cómo sacar entradas y cómo ver en vivo

Tras los preocupantes resultados de las pruebas Pisa, Goity criticó la cultura de la degradación y defendió la estrategia de Santa Fe

Tras los preocupantes resultados de las pruebas Pisa, Goity criticó la "cultura de la degradación" y defendió la estrategia de Santa Fe

Ovación
Malcorra habló del penal no cobrado, respaldó a Unión y pidió aprender de la derrota ante Talleres

Malcorra habló del penal no cobrado, respaldó a Unión y pidió aprender de la derrota ante Talleres

El Fútbol Femenino de Unión cayó 3 a 0 ante San Luis en la Tatenguita

El Fútbol Femenino de Unión cayó 3 a 0 ante San Luis en la Tatenguita

Colón: el lateral izquierdo, un dolor de cabeza para Delfino en la recta decisiva

Colón: el lateral izquierdo, un dolor de cabeza para Delfino en la recta decisiva

Juegos Suramericanos: Comienzan las aguas abiertas en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Comienzan las aguas abiertas en Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: el billar dio el puntapié inicial en la ciudad de Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: el billar dio el puntapié inicial en la ciudad de Santa Fe

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe