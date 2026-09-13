Con vistas al desarrollo de 15 disciplinas repartidas en seis clusters deportivos y el funcionamiento del Fan Fest en el Parque del Sur, el Municipio dispuso un importante esquema operativo. El Bulevar Tacca permanecerá peatonalizado entre las 7 y las 22.

Comenzaron los Juegos Suramericanos 2026: cómo serán los cortes de tránsito, recorridos de colectivos y accesos en la ciudad de Santa Fe

En el marco del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe desplegó un operativo especial de movilidad urbana para ordenar la circulación vehicular y garantizar el acceso del público a las sedes deportivas.

En el área metropolitana de la sede de la capital provincial, se desarrollarán 15 disciplinas distribuidas en seis clusters (Parque del Sur, Costanera Este, Laguna Setúbal, Estación Belgrano, Paraná y Recreo) , previéndose el mayor caudal de personas en la zona del Parque del Sur y Bulevar Tacca debido a la concentración del Fan Fest.

Para garantizar la seguridad de los miles de asistentes, atletas y contingentes escolares, las autoridades determinaron que Bulevar Tacca estará peatonalizado en toda su extensión. El ingreso peatonal general al Fan Fest y a las tribunas se canalizará a través del pórtico principal ubicado en la intersección de Avenida J. J. Paso y 9 de Julio.

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En tanto, el transporte de las delegaciones oficiales desde la Villa Suramericana hacia los distintos escenarios se realizará mediante colectivos de uso exclusivo para deportistas y personal acreditado, con acceso directo al circuito cerrado.

Cortes fijos durante todos los Juegos Suramericanos

Hora: 7 hasta 22

• Bv. Tacca y Cristóbal Colón.

• 1° de Mayo y Diagonal Irigoyen.

• 1° de Mayo y Diagonal Loyola.

• Circunvalación: Bajada al Náutico Sur viniendo desde el Este hacia el Oeste.

Fan Fest e ingreso a escenarios deportivos

El ingreso para el público general se prevé a través del pórtico ubicado en J J Paso y 9 de Julio, a través del cual se accede al fan fest y a través del él al Bv. Tacca que se encontrará peatonalizado en toda su extensión.

Taxis y remises

Se generará una parada en Illia entre San Jerónimo y 9 de Julio.

Colectivos

Los concurrentes al fan fest y al evento podrán hacerlo a través del sistema de transporte público por pasajeros, aprovechando la cercanía de las líneas 2, 4, 5, 8 y 14. Se realizaron modificaciones temporales de las líneas 3, 10 y 16, extendiendo sus recorridos hasta J J Paso.

Línea 3: de recorrido por San Jerónimo – Av. J.J Paso – 4 de enero a recorrido habitual.

Línea 10: de recorrido por San Jerónimo – Av. J.J Paso – 4 de enero a recorrido habitual.

Línea 16: de recorrido por San Jerónimo – Av. J.J Paso – 4 de enero- Av. Gral. López a recorrido habitual.

Se recuerda la vigencia de la gratuidad de las combinaciones, que permitirá la conexión a través de estas líneas al resto del sistema de transporte urbano.

El traslado de atletas desde la Villa hasta los distintos escenarios (incluido el ingreso al Bv Tacca) se realizará con buses destinados exclusivamente, solo accesible para atletas y oficiales acreditados.