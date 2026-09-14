El delincuente ingresó a una vivienda en calle Reinares al 9.500 y fue enfrentado por el hijo de la propietaria. Tras el forcejeo, intentó huir trepando la medianera pero cayó al suelo, quedando inmovilizado. Fue trasladado al hospital Cullen bajo custodia policial.

Un ladrón entró a robar a una casa, se peleó con el dueño y se fracturó la pierna al intentar escapar.

Este domingo, cerca de las 5, en una vivienda de calle Reinares al 9.500, entre avenida Gorriti y José Pedroni, en barrio Loyola Sur, un ladrón ingresó a robar por el patio trasero del domicilio, donde se produjo un forcejeo con el hijo de la propietaria, que escuchó ruidos, se levantó y enfrentó al delincuente.

Finalmente, y en un violento forcejeo, el hijo de la propietaria del inmueble consiguió dominar, neutralizar al ladrón, pero éste finalmente se escapó, trepó nuevamente al tapial medianero, pero cayó pesadamente contra el piso.

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El intruso, quedó completamente inmóvil, y los damnificados llamaron a los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después llegaron oficiales del Copmando Radioeléctrico capitalino CREC, que identificaron al ladrón como L. M. P. de 27 años, y lo inmovilizaron y lo llevaron en el patrullero al hospital Iturraspe.

Fractura de tibia y peroné

Alertados por una comisión del 911, oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino CREC arribaron al lugar y formalizaron la aprehensión. Como el hombre refería dolencias en su pierna derecha, fue trasladado al hospital Iturraspe, donde una médica de guardia diagnosticó una fractura de tibia derecha y ordenó su derivación al hospital José María Cullen.

Nuevamente, fue revisado por los médicos de la Emergentología, que le colocaron yeso e inmovilizaron la pierna derecha, y lo dejaron internado y con custodia policial permanente.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que se recabara el estado de salud del hombre aprehendido internado, que sean identificados los testigos entre los vecinos del sector, que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y que se realicen los peritajes criminalísticos de rigor a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Asimismo, ordenó que, una vez otorgada el alta médica, el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, sea revisado físicamente en Medicina Legal, sea identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tentativa de robo calificado por escalamiento.