Julián Álvarez chicaneó a Davo Xeneize por la final de Madrid

En una charla distendida, Julián Álvarez recordó el inolvidable gol de Juan Fernando Quintero en la final de la Copa Libertadores 2018.

4 de febrero 2026 · 15:45hs
Durante una entrevista informal, Julián Álvarez, actual delantero del Atlético Madrid y de la Selección argentina, protagonizó un momento viral al chicanear a Davo Xeneize con una referencia directa a la recordada final de Madrid entre River y Boca.

El origen de la broma entre Julián Álvarez y Davo Xeneize

Todo se inició cuando el streamer fue invitado a elegir entre James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Al minimizar, en tono irónico, la influencia de Juanfer, el ex River recogió el guante con una frase que encendió la escena: “Después te muestro un videíto si querés”.

La referencia al gol de Quintero en la Libertadores 2018

Ante la negativa de Davo, Álvarez recreó el relato del gol de Quintero, el 2-1 en la final disputada en Madrid, una jugada icónica que marcó la consagración de River. La reacción del streamer fue inmediata y cargada de humor, sellando el intercambio.

Más allá de la chicana futbolera, el diálogo transcurrió en un clima distendido. La relación entre Julián Álvarez y Davo Xeneize quedó reflejada en risas y gestos de complicidad, demostrando que el recuerdo de aquella final aún genera emociones… y bromas cruzadas.

