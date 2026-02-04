¿Se acerca un cambio de destino? El futuro del Cuti Romero tras el Mundial 2026

La continuidad del Cuti Romero en Tottenham aparece en duda luego de sus críticas internas y el interés concreto de Atlético de Madrid.

El futuro de Cristian “Cuti” Romero en Tottenham comienza a generar interrogantes de cara al Mundial 2026 . El defensor argentino, referente de la Selección , atraviesa un presente deportivo exitoso a nivel internacional, pero condicionado por el irregular rendimiento del club inglés y su tensa relación con la dirigencia.

Pese a haber logrado la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League , los Spurs no logran consolidarse en la Premier League , donde marchan en el puesto 14 y coquetean con la zona baja de la tabla. El empate 2-2 ante Manchester City volvió a exponer falencias estructurales del plantel.

Las declaraciones del Cuti Romero y el malestar interno

Tras ese encuentro, Romero fue contundente al señalar la falta de recambio: “Solo teníamos 11 jugadores. Increíble y vergonzoso”. Sus palabras reflejaron el descontento del defensor con la conducción deportiva del club, un factor que alimenta las versiones sobre una posible salida.

Atlético de Madrid y el interés de Simeone

En ese escenario aparece el Atlético de Madrid, dirigido por Diego “Cholo” Simeone, quien ya manifestó públicamente su admiración por el zaguero argentino. El interés no es nuevo y se reactivaría tras la Copa del Mundo, con la posibilidad de que Romero se sume a un plantel con fuerte presencia albiceleste.

La operación no sería sencilla: Tottenham tasó al defensor en 60 millones de libras, cifra elevada incluso para el mercado europeo. Sin embargo, el deseo del jugador y el contexto deportivo podrían ser determinantes en una negociación que promete ser uno de los focos del mercado post Mundial.