Julián Álvarez negocia con el Atlético de Madrid que dirige Simeone

Julián Álvarez podría ser refuerzo del Atlético de Madrid.

La temporada 2023/2024 de Álvarez en su club no fue la mejor. Tras una campaña 2022/2023 en la que la participación de Julián fue de menor a mayor, se ganó un lugar en la consideración de Guardiola y fue campeón de Champions League, se esperaba aún mayor protagonismo para la temporada siguiente, pero esto no fue así. El centrodelantero perdió su lugar con el ingreso al once inicial del extremo Jeremy Doku, y empezó a ser utilizado en posiciones más retrasadas, lo que hizo que baje su rendimiento goleador.