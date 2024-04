Julio Garro: "El dinero que necesitamos para los deportistas olímpicos lo vamos a tener"

El subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro, afirmó hoy que los deportistas olímpicos tendrán el dinero que necesitan para París 2024 pese a que destacó que el organismo continúa "con el mismo presupuesto que el año pasado" , mientras que aseguró que cuando asumieron "no había agua caliente en el CENARD" para los atletas.

"Nos encontramos con un escenario en donde todo es un gran atraso. No había agua caliente para los deportistas en el CENARD. Hay muchas cosas para solucionar: obras abandonadas, infraestructuras viejas, faltas de insumos...", detalló Garro en declaraciones al programa "Todo en Off", conducido por Ramón Indart por Radio Splendid AM 990.