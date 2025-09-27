Juventus no pudo con Atalanta, pero está segundo en el Calcio

Uno Santa Fe | Ovación | Juventus

27 de septiembre 2025 · 16:46hs
Juventus igualó 1-1 con Atalanta en el enfrentamiento por la quinta fecha de la Serie A. Tras este resultado deportivo, el elenco de Turín se quedó con el segundo lugar de la tabla de posiciones del campeonato italiano, con 11 unidades. Un lugar por debajo de Napoli, quien posee 12 puntos.

El tanto de La Vecchia Signora fue realizado por el lateral izquierdo colombiano Juan David Cabal. Mientras que el gol de “La Diosa” llegó de la mano del extremo izquierdo ghanés Kamaldeen Sulemana.

Por otra parte, el Atalanta terminó los últimos minutos del segundo tiempo con un futbolista menos. El mediocampista Marten de Roon se retiró expulsado, por doble tarjeta amarilla.

Durante el primer tiempo del encuentro, el conjunto de la ciudad de Bérgamo desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de la Juventus.

A los 45+1, el ghanés Kamaldeen Sulemana abrió el tanteador con robo de pelota que terminó en una definición precisa que descolocó al arquero italiano Michele Di Gregorio.

En el complemento del duelo, el elenco de Turín regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el desarrollo del ataque.

A los 33 minutos, el colombiano Juan David Cabal aprovechó un error defensivo y definió dentro del área chica. Dos minutos después, Marten de Roon recibió la doble amonestación por una falta dura en la mitad de la cancha.

Embed - LA JUVE RESCATÓ UN EMPATE AGÓNICO DE LA MANO DEL COLOMBIANO CABAL | Juventus 1-1 Atalanta | RESUMEN

Por otro lado, el Como igualó 1-1 con el Cremonese.

