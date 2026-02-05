Kempes, al hueso por el título a Rosario Central: "Inventaron un premio y se lo dieron"

Mario Kempes, campeón del mundo en 1978, fue categórico por el reconocimiento que la AFA le otorgó a Rosario Central por encabezar la Tabla Anual

La voz de Mario Kempes no suele pasar inadvertida y esta vez volvió a sacudir el tablero del fútbol argentino. El campeón del mundo en 1978 y emblema histórico de Rosario Central fue categórico al analizar el reconocimiento que la AFA le otorgó por encabezar la Tabla Anual, un galardón que, para él, carece de sustento deportivo.

Lejos de rodeos, Kempes cuestionó el origen mismo del premio y la forma en que se resolvió. En su mirada, se trató de una distinción creada sobre la marcha y definida lejos del césped, un detalle que, a su entender, le resta valor y legitimidad al logro. “Se inventaron un premio y se lo dieron”, lanzó, sin eufemismos, dejando en evidencia su incomodidad con la decisión.

El exdelantero también puso el foco en el contexto que rodeó al anuncio oficial. La consagración se comunicó sin demasiadas precisiones y terminó generando ruido no solo entre los clubes, sino también dentro de la propia AFA, en un año marcado por internas dirigenciales y cuestionamientos a la conducción del fútbol local.

Más allá de la polémica, Kempes hizo una salvedad importante al hablar de Rosario Central. Destacó la influencia de Ángel Di María, a quien definió como un profesional ejemplar y una pieza que eleva la vara competitiva. Para el cordobés, su rendimiento superó expectativas y potencia tanto al equipo como al torneo.

En ese mismo análisis, el Matador dejó una reflexión más amplia sobre la actualidad del campeonato argentino. Reconoció que atraviesa un momento complejo, aunque remarcó que su peso histórico y su relevancia siguen vigentes pese a las dificultades estructurales.

Las declaraciones se dieron en una entrevista con el influencer Rodrigo Rea, en su canal de YouTube, donde Kempes también dejó una advertencia de cara al futuro del Canalla: Central, según su mirada, está apenas en el inicio de un proceso y necesitará alternativas y planificación para sostenerse en el tiempo.