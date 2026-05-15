Stéfano Di Carlo calentó en River la previa ante Rosario Central y pidió "guardia alta"

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, encendió la previa de la semifinal ante Rosario Central al asegurar que en el club deberán estar “con la guardia alta”

El presidente de River, Stéfano Di Carlo , encendió la previa de la semifinal ante Rosario Central al asegurar que en el club deberán estar “con la guardia alta” de cara al trascendental cruce en el Monumental, en medio de un clima enrarecido por recientes polémicas arbitrales.

“Va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta”, expresó el dirigente, retomando una histórica frase ligada al ADN competitivo riverplatense, en referencia a la necesidad de estar unidos y atentos en una instancia decisiva del campeonato.

Sus palabras se interpretaron como una advertencia política y deportiva tras la controversia generada en el triunfo de Rosario Central ante Racing.

Di Carlo sostuvo en el canal de streaming, que todo River —jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas— debe actuar como “un bloque” frente a momentos sensibles, y remarcó que el club es plenamente consciente del contexto que rodea al partido. Aunque sus declaraciones generaron repercusión, también despertaron críticas por considerar que el mensaje pudo resultar sobreactuado o aumentar innecesariamente la tensión.

Más allá del foco puesto en la semifinal, el dirigente también reconoció que River necesita seguir mejorando desde lo futbolístico y confirmó que el club ya trabaja en refuerzos para el próximo mercado, mientras busca consolidar resultados en una temporada donde la exigencia interna sigue siendo máxima.