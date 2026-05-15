Uno Santa Fe | Ovación | River

Stéfano Di Carlo calentó en River la previa ante Rosario Central y pidió "guardia alta"

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, encendió la previa de la semifinal ante Rosario Central al asegurar que en el club deberán estar “con la guardia alta”

Ovación

Por Ovación

15 de mayo 2026 · 17:36hs
Stéfano Di Carlo calentó en River la previa ante Rosario Central y pidió guardia alta

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, encendió la previa de la semifinal ante Rosario Central al asegurar que en el club deberán estar “con la guardia alta” de cara al trascendental cruce en el Monumental, en medio de un clima enrarecido por recientes polémicas arbitrales.

Fuego cruzado por la semifinal entre River y Rosario Central

“Va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta”, expresó el dirigente, retomando una histórica frase ligada al ADN competitivo riverplatense, en referencia a la necesidad de estar unidos y atentos en una instancia decisiva del campeonato.

Sus palabras se interpretaron como una advertencia política y deportiva tras la controversia generada en el triunfo de Rosario Central ante Racing.

Di Carlo sostuvo en el canal de streaming, que todo River —jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas— debe actuar como “un bloque” frente a momentos sensibles, y remarcó que el club es plenamente consciente del contexto que rodea al partido. Aunque sus declaraciones generaron repercusión, también despertaron críticas por considerar que el mensaje pudo resultar sobreactuado o aumentar innecesariamente la tensión.

Más allá del foco puesto en la semifinal, el dirigente también reconoció que River necesita seguir mejorando desde lo futbolístico y confirmó que el club ya trabaja en refuerzos para el próximo mercado, mientras busca consolidar resultados en una temporada donde la exigencia interna sigue siendo máxima.

River Di Carlo Rosario Central
Noticias relacionadas
river elimino a san lorenzo por penales y esta tambien en los cuartos de final del apertura

River eliminó a San Lorenzo por penales y está también en los cuartos de final del Apertura

river y san lorenzo, a todo o nada, por un lugar en los cuartos de final

River y San Lorenzo, a todo o nada, por un lugar en los cuartos de final

asi es el presente de los equipos argentinos en la copa sudamericana

Así es el presente de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

river se acomoda, pero coudet ya piensa en un atacante extranjero para despues de junio

River se acomoda, pero Coudet ya piensa en un atacante extranjero para después de junio

Lo último

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Último Momento
Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Del Potro fue víctima de un cuantioso robo en su casa de Tandil

Del Potro fue víctima de un cuantioso robo en su casa de Tandil

Ovación
River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del Torneo Apertura

River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del Torneo Apertura

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Gimnasia ratificaría a Ariel Pereyra como entrenador para el segundo semestre

Gimnasia ratificaría a Ariel Pereyra como entrenador para el segundo semestre

Del Potro fue víctima de un cuantioso robo en su casa de Tandil

Del Potro fue víctima de un cuantioso robo en su casa de Tandil

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe