¿Kevin De Bruyne se va del Manchester City?

Kevin De Bruyne se refirió a su futuro en el Manchester City ante los rumores que lo vinculaban con Arabia Saudita. ”He leído muchos titulares sobre un traslado a Arabia Saudí, pero no he hablado con nadie. Nunca he indicado que quiero irme”, declaró el futbolista belga en diálogo con HLN en la previa al partido contra Francia, en donde Bélgica perdió por 1 a 0 por los octavos de final de la Eurocopa.