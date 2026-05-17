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Caso Manuel Adorni: se dilata la presentación de la declaración jurada y Milei queda expuesto en sus dichos

El jefe de Gabinete Adorni sigue sin transparentar su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción, lo que genera ruidos internos en la gestión de Javier Milei

17 de mayo 2026 · 10:40hs
Caso Manuel Adorni: se dilata la presentación de la declaración jurada y Milei queda expuesto en sus dichos

Caso Manuel Adorni: se dilata la presentación de la declaración jurada y Milei queda expuesto en sus dichos

El Gobierno Nacional en una encrucijada con el caso Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. Mientras Javier Milei prometió que la declaración jurada iba a estar lo más rápido posible, hace una semana y bajo un tono elevado de voz en una entrevista, dicho documento todavía no apareció.

Ni tiene fecha concreta de que vea la luz por lo menos en el corto plazo.

Todas las semanas surgen nuevas revelaciones sobre Manuel Adorni

La dilatación de la declaración jurada del ministro genera malestar interno. Hay muchos ministros que pretenden que el caso tenga un punto final. Hoy, todos los anuncios que protagonizan quedan totalmente tapados por la situación judicial del funcionario. Con un detalle: todas las semanas surgen nuevas revelaciones sobre el exvocero presidencial que complican al oficialismo.

“Así es muy difícil”, marcan aquellos dirigentes con contacto diario con el elenco de gestión de Milei. El miércoles 6 de mayo, fue Patricia Bullrich la que se hizo eco de los reclamos internos y pidió una resolución. El viernes, en una rueda de prensa, también volvió a ratificar su postura.

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"Ya lo dije. Con una vez alcanza, mi posición fue clara", sostuvo la jefa del bloque libertario ante una pregunta periodística. La senadora dejó en claro que en este momento es "el propio jefe de Gabinete quien debe estar analizando y trabajando sobre su situación patrimonial". Para la legisladora nacional, la aclaración de estos puntos es fundamental tanto para el propio Adorni como para la figura del Presidente.

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En relación al ministro coordinador, la posición en torno a la DDJJ tuvo variaciones. Primero, el día posterior a la declaración de Bullrich, el 7 de mayo, dijo que la iba a dar a conocer ante la Oficina Anticorrupción. “Patricia me spoileó, se adelantó”, comentó en una entrevista extensa en la que minimizó roces con la exministra de Seguridad y pudo dar detalles de su situación personal ante el avance de la Justicia en torno al presunto delito de enriquecimiento ilícito.

En Casa Rosada apoyaron dicha versión y dijeron, en un principio, que iba a tardar entre 25 y 30 días la aparición de esa DDJJ. Pero, con el correr de los días, le bajaron acciones a esa posibilidad. Hoy, directamente, no hay una fecha precisa.

Esta demora solo lleva a que los ánimos puertas adentro sigan crispados. Y fundamentalmente que la gestión de La Libertad Avanza quede atada exclusivamente a defender al jefe de Gabinete de manera diaria. Milei ya fue muy claro: no piensa entregar a su funcionario, a quien considera leal y probo, en pos de ganar una elección,

Una fuente libertaria que camina el territorio de la provincia de Buenos Aires señala que es la excusa ideal para el economista si no puede ser reelecto en 2027: “Si Milei no gana va a decir que prefirió resguadar a un hombre leal y honesto, que no lo entregó por convicción, antes de ganar una elección”, reflexionó.

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