Kimberley cerró el primer semestre con una nueva marca dorada en el Promocional

Kimberley volvió a escribir su nombre en los libros grandes del Promocional. Es el segundo tricampeonato de su historia en una torneo que ya lleva 10 temporadas

El Torneo Apertura Promocional bajó el telón con un nuevo campeón y una marca que quedará registrada en la historia de la competencia. Kimberley derrotó a Atlético Franck en el tercer y decisivo partido de la final y celebró una nueva vuelta olímpica, la tercera consecutiva, para convertirse nuevamente en tricampeón.

La consagración no solo ratifica el gran presente deportivo del conjunto santafesino, sino que también lo ubica en un lugar de privilegio dentro del certamen, que ya transita su décima temporada. Con este título, Kimberley igualó una marca que parecía difícil de repetir y volvió a encadenar tres campeonatos consecutivos, un logro reservado para muy pocos.

El Apertura Promocional, que tuvo un paréntesis obligado durante la pandemia, logró consolidar en los últimos años un formato con calendario anual y dos torneos por temporada, una estructura que incrementó la competitividad y permitió que varios equipos fueran protagonistas.

Hasta ahora, solamente dos instituciones consiguieron dominar el certamen durante tres campeonatos seguidos. El primero fue Alumni de Laguna Paiva, que entre 2017 y los años posteriores estableció el primer tricampeonato de la historia. Ahora, Kimberley vuelve a sumarse a esa selecta lista y, además, se convierte en el primer club en alcanzar esa hazaña en dos oportunidades.

La particularidad de esta nueva consagración es que llegó frente a Atlético Franck, un rival que obligó a definir la serie en un tercer encuentro y que vendió cara la derrota. Sin embargo, Kimberley volvió a demostrar su jerarquía en el momento decisivo y terminó festejando otra vez.

TORNEO PROMOCIONAL – HISTORIAL DE CAMPEONES

AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

2017: Alumni (LP) Central Rincón

2018: Alumni (LP) (Apertura) Central Rincón

2018: Alumni (LP) (Clausura) Sarmiento

2019: Sarmiento (Humboldt) El Pozo A

2020: Pandemia

2021: El Pozo A El Pozo B

2022: Kimberley Santa Rosa (certamen anual)

2023: Kimberley (Apertura) Central Helvecia

2023: Kimberley (Clausura) El Pozo

2024: Almagro (Apertura) Kimberley

2024: Unión y Progreso (Clausura) Kimberley

2025: Kimberley (Apertura) Arroyo Leyes

2025: Kimberley (Clausura) Unión y Progreso A

2026: Kimberley (Apertura) Atlético Franck