Zverev despachó a Fery y jugará la final de Wimbledon

El alemán Alexander Zverev avanzó a la final de Wimbledon 2026 tras vencer al británico Arthur Fery por 7-6 (0), 6-2 y 6-4

Alexander Zverev avanzó a la final de Wimbledon 2026 tras vencer este viernes a Arthur Fery por 7-6 (0), 6-2 y 6-4. El alemán espera por el ganador del duelo entre Jannik Sinner y Novak Djokovic en la otra llave.

En una victoria que demoró dos horas y 15 minutos de juego, Zverev consiguió algo más que solo el boleto a la final del prestigioso certamen londinense que se lleva a cabo en el All England Lawn Tennis.

Alexander Zverev no solo obtuvo el pasaje a la final del tercer Grand Slam del año sino que se metió por primera vez en la instancia definitoria del legendario torneo sobre césped (nunca había pasado los cuartos de final). Luego de ganar su primer torneo Major en Roland Garros, el alemán regresa a una final en un torneo de esta magnitud.

Y no solo eso. Con el triunfo ante Arthur Fery, Zverev avanzará en el ranking mundial (cuando se actualice) y ocupará la segunda plaza atrás de Sinner, desplazando a Carlos Alcaraz al tercer puesto del escalafón mundial.

Zverev espera por su rival que saldrá del duelo entre Novak Djokovic o Jannik Sinner. En caso de que el alemán lograra vencer a cualquiera de los dos, sería el tercer jugador de su país en ganar Wimbledon tras Boris Becker (1985/86 y 1989) y Michael Stich (1991).

El resumen de Alexander Zverev y Arthur Fery en Wimbledon