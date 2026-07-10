Viajar en taxi será más caro en Santa Fe: así quedarán las nuevas tarifas desde este fin de semana

La actualización comenzará a aplicarse a partir desde este sábado y corresponde al segundo tramo del ajuste tarifario previsto para el servicio. Los remises, en tanto, no tendrán modificaciones en esta oportunidad.

Suba de tarifas: el servicio de taxis en Santa Fe tendrá un nuevo aumento desde este sábado.

Los usuarios del servicio de taxis en la ciudad de Santa Fe deberán afrontar un nuevo incremento en las tarifas desde este sábado. La actualización comenzará a regir a la medianoche de este viernes y primeras horas del sábado. Esta suba responde al segundo tramo del esquema de aumentos previsto para el sector.

La entidad que nuclea a los taxistas comunicó a sus asociados los nuevos valores que deberán aplicar a partir de esa hora. En esta oportunidad, el ajuste alcanza únicamente a los taxis, mientras que las tarifas de los remises permanecerán sin cambios.

Cómo quedan las nuevas tarifas

Con la actualización, los valores del servicio serán los siguientes:

Tarifa diurna (de 6 a 22)

Bajada de bandera: $1.790

Ficha cada 130 metros: $179

Tarifa nocturna (de 22 a 6)

Bajada de bandera: $2.058

Ficha cada 130 metros: $206

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Los remises mantienen los valores vigentes

A diferencia de los taxis, los remises no tendrán una nueva actualización tarifaria. El último incremento para ese servicio fue dispuesto por la Municipalidad de Santa Fe y comenzó a regir el pasado 6 de junio.

José Busiemi

Actualmente, las tarifas de los remises son las siguientes:

Tarifa diurna (de 6 a 22)

Bajada de bandera: $1.600

Ficha cada 130 metros: $160

Tarifa nocturna (de 22 a 6)

Bajada de bandera: $1.840

Ficha cada 130 metros: $184

Desde el municipio habían señalado que aquella actualización respondió al incremento de los costos de funcionamiento del servicio y a la necesidad de mantener un equilibrio tarifario dentro del sistema de transporte público regulado de la ciudad. En ese marco, remarcaron que la relación entre las tarifas de taxis y remises busca evitar distorsiones y garantizar condiciones similares para ambos servicios.