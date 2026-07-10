Los usuarios del servicio de taxis en la ciudad de Santa Fe deberán afrontar un nuevo incremento en las tarifas desde este sábado. La actualización comenzará a regir a la medianoche de este viernes y primeras horas del sábado. Esta suba responde al segundo tramo del esquema de aumentos previsto para el sector.
Viajar en taxi será más caro en Santa Fe: así quedarán las nuevas tarifas desde este fin de semana
La actualización comenzará a aplicarse a partir desde este sábado y corresponde al segundo tramo del ajuste tarifario previsto para el servicio. Los remises, en tanto, no tendrán modificaciones en esta oportunidad.
La entidad que nuclea a los taxistas comunicó a sus asociados los nuevos valores que deberán aplicar a partir de esa hora. En esta oportunidad, el ajuste alcanza únicamente a los taxis, mientras que las tarifas de los remises permanecerán sin cambios.
Cómo quedan las nuevas tarifas
Con la actualización, los valores del servicio serán los siguientes:
Tarifa diurna (de 6 a 22)
-
Bajada de bandera: $1.790
-
Ficha cada 130 metros: $179
Tarifa nocturna (de 22 a 6)
-
Bajada de bandera: $2.058
-
Ficha cada 130 metros: $206
LEER MÁS: Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado
Los remises mantienen los valores vigentes
A diferencia de los taxis, los remises no tendrán una nueva actualización tarifaria. El último incremento para ese servicio fue dispuesto por la Municipalidad de Santa Fe y comenzó a regir el pasado 6 de junio.
Actualmente, las tarifas de los remises son las siguientes:
Tarifa diurna (de 6 a 22)
-
Bajada de bandera: $1.600
-
Ficha cada 130 metros: $160
Tarifa nocturna (de 22 a 6)
-
Bajada de bandera: $1.840
-
Ficha cada 130 metros: $184
Desde el municipio habían señalado que aquella actualización respondió al incremento de los costos de funcionamiento del servicio y a la necesidad de mantener un equilibrio tarifario dentro del sistema de transporte público regulado de la ciudad. En ese marco, remarcaron que la relación entre las tarifas de taxis y remises busca evitar distorsiones y garantizar condiciones similares para ambos servicios.