Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Kimberley le ganó, sobre el final y con una canasta de Damián Cane, a Unión y Progreso 47-45, en el Cándido Arrúa y ganó el Clausura del Promocional.

15 de diciembre 2025 · 07:18hs
Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

En un repleto Cándido Arrúa, Kimberley superó 47-45 a Unión y Progreso, para alzarse con el Torneo Clausura y cerrar un 2025 perfecto.

Y es que los pupilos de Mariano Mellit habían ganado el Apertura, sumando ahora cinco títulos desde 2023 a la fecha, siendo el club con más lauros en el Promocional.

image

Kimberley perdía por 10 a 7' del final (44-34), pero tuvo una notable reacción y una canasta de Damián Cane a pocos segundos del cierre desató un festejo interminable en barrio Sur.

Síntesis de Kimberley vs Unión y Progreso

KIMBERLEY 47: Lucas Widder 3, Iván Udrizard 6, Germán Muller 9, Ignacio Villalva 7, Damián Cane 4 (FI) Damián Lamagni 4, Alan Pérez 0, Fernando Ruscitti 8, Luis Noval 0, Federico Carreon 6, Ricardo Gómez 0. DT: Mariano Mellit.

UNIÓN Y PROGRESO 45: Leonel Ruderman 13, Matías Arce 4, Lucio Mandel 2, Mauro Salvatelli 2, Emiliano Ceirano 15 (FI) Sebastián Correa 0, Leandro Constantini 2, Giuliano Veneziano 0, Nicolás Castella 4, Germán Rindizbacher 0, Gonzalo Caraffa 3. DT: Nicolás Gilardi.

Parciales: 14-9, 24-25 y 32-38.

Árbitros: Jorge Meza, Ezequiel Angelini y Luciano Menéndez.

Cancha: Cándido Arrúa.

Fuente: ASB

