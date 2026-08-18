El delincuente de 39 años violentó las aberturas de dos puestos de venta de comida en Blas Parera y Gorriti. La Policía lo interceptó en las inmediaciones con mercadería sustraída y un caño de gas que habría usado como barreta.

Robó en los carribares frente al Hospital Iturraspe, huyó y terminó detenido a las pocas cuadras

Un hombre de 39 años fue aprehendido en la noche de este lunes tras romper las aberturas de dos locales gastronómicos ( carribares ) ubicados frente al Hospital Iturraspe, en la intersección de Avenida Blas Parera y Gorriti, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El operativo se desencadenó tras el aviso de un transeúnte al personal del Comando Radioeléctrico, que acudió de inmediato a la zona comercial. Al arribar, los efectivos constataron los daños materiales en los carribares y desplegaron un patrullaje en abanico por las inmediaciones hasta dar con el sospechoso, quien coincidía con las señas fisonómicas aportadas.

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Elementos secuestrados y actuación judicial

Durante la requisa de rutina, los agentes policiales lograron recuperar los artículos robados en ambos puestos de comida y secuestraron la herramienta utilizada para violentar las estructuras metálicas:

Mercadería recuperada: varias latas de gaseosa y docenas de discos de empanadas.

Otros elementos: un cargador portátil de teléfono celular.

Elemento secuestrado: un caño de gas presuntamente empleado como palanca o barreta para forzar las aberturas.

El detenido fue trasladado en primera instancia para la revisión del médico policial de turno y posteriormente alojado en la sede de la Comisaría 8ª, quedando a disposición de las autoridades judiciales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).