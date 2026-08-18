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Robó en los carribares frente al Hospital Iturraspe, huyó y terminó detenido a las pocas cuadras

El delincuente de 39 años violentó las aberturas de dos puestos de venta de comida en Blas Parera y Gorriti. La Policía lo interceptó en las inmediaciones con mercadería sustraída y un caño de gas que habría usado como barreta.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de agosto 2026 · 09:09hs
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Robó en los carribares frente al Hospital Iturraspe

Robó en los carribares frente al Hospital Iturraspe, huyó y terminó detenido a las pocas cuadras

Un hombre de 39 años fue aprehendido en la noche de este lunes tras romper las aberturas de dos locales gastronómicos (carribares) ubicados frente al Hospital Iturraspe, en la intersección de Avenida Blas Parera y Gorriti, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El operativo se desencadenó tras el aviso de un transeúnte al personal del Comando Radioeléctrico, que acudió de inmediato a la zona comercial. Al arribar, los efectivos constataron los daños materiales en los carribares y desplegaron un patrullaje en abanico por las inmediaciones hasta dar con el sospechoso, quien coincidía con las señas fisonómicas aportadas.

LEER MÁS: Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Elementos secuestrados y actuación judicial

Durante la requisa de rutina, los agentes policiales lograron recuperar los artículos robados en ambos puestos de comida y secuestraron la herramienta utilizada para violentar las estructuras metálicas:

Mercadería recuperada: varias latas de gaseosa y docenas de discos de empanadas.

Otros elementos: un cargador portátil de teléfono celular.

Elemento secuestrado: un caño de gas presuntamente empleado como palanca o barreta para forzar las aberturas.

El detenido fue trasladado en primera instancia para la revisión del médico policial de turno y posteriormente alojado en la sede de la Comisaría 8ª, quedando a disposición de las autoridades judiciales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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