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Kun Agüero candidateó a Messi para el Balón de Oro: "Que pregunta fácil"

El exjugador argentino Sergio Kun Agüero opinó que la próxima edición del Balón de Oro tendría que ser ganada por el Lionel Messi

24 de septiembre 2026 · 17:37hs
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Kun Agüero candidateó a Messi para el Balón de Oro: Que pregunta fácil

El exjugador argentino Sergio Kun Agüero opinó que la próxima edición del Balón de Oro tendría que ser ganada por el Lionel Messi, al valorar que su mejor rendimiento se haya visto en un Mundial. El ídolo del Manchester City inglés destacó también el nivel que alcanzó a los 39 años, por lo que tiene “mucho más mérito que un jugador joven”.

Agüero pidió el Balón de Oro para Messi

El premio que otorga la revista France Football al mejor jugador de la temporada será entregado el lunes 26 de octubre, premiando lo hecho por los futbolistas en el plazo de 12 meses entre julio del año pasado y julio de 2026 y tiene a Messi entre sus principales candidatos, junto a los españoles Rodri y Lamine Yamal, el inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé.

Sergio Agüero eligió a su excompañero y amigo Lionel Messi como su principal candidato a quedarse con el Balón de Oro, en la que se trataría de la novena premiación del jugador más laureado de la historia.

“Qué pregunta fácil”, comenzó el futbolista que se desempeñaba como delantero, antes de elegir al actual futbolista del Inter Miami estadounidense como merecedor del galardón al mejor jugador de la temporada 2025/26.

Además, el exfutbolista surgido en Independiente comentó que “jugar bien en un Mundial tiene otro mérito” a hacerlo en LaLiga de España o la UEFA Champions League.

Por último, Agüero declaró que tiene aún más valor su destacado rendimiento en el Mundial, en el que convirtió ocho goles y fue el líder futbolístico y espiritual del seleccionado argentino que terminó subcampeón, debido a su edad, ya que con 39 años su actuación es más valorable que si fuera “un jugador joven de 21 o 25 años”.

Balón de Oro Agüero Messi
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