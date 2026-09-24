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El Roque Otrino vuelve a vibrar con un gran festival de boxeo

Organizado por Carlos Lemos en el gimnasio de Colón habrá una velada con dos peleas profesionales y diez combates entre púgiles aficionados

24 de septiembre 2026 · 18:07hs
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El Gallo Segovia de Colón animará una de las peleas profesionales en el gimnasio Roque Otrino.

El Gallo Segovia de Colón animará una de las peleas profesionales en el gimnasio Roque Otrino.

El histórico gimnasio Roque Otrino de Colón, en el corazón del barrio Centenario volverá a ser escenario de una noche llena de adrenalina, ruido a guantes y el fervor de una convocatoria que tendrá dos peleas profesionales, con un debutante, además de otros diez combates con púgiles aficionados pertenecientes a diferentes gimnasios, academias y escuelas de la ciudad de Santa Fe y la región.

Organizado por el promotor y entrenador de boxeo, Carlos Lemos, hijo del legendario José Lino Lemos, quien hubiese cumplido 88 años el pasado miércoles 23 de septiembre, habrá una nueva edición del festival de boxeo que periódicamente se lleva a cabo en la institución rojinegra. El espectáculo está previsto para el próximo sábado 26 de septiembre a partir de las 21.

Vuelve el boxeo a Colón

Fiscalizado por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, la organización del evento dio a conocer la programación del mismo, en la cual se destacan, dos combates profesionales. La pelea de fondo la animarán en categoría pluma, a cuatro rounds, el debutante Esteban el Colo Ferrero, de 22 años, de barrio Barranquitas, y más de 50 peleas como aficionado, entrenado por Osvaldo Salami y Walter Zoccola en el Olimboxing frente a otro debutante, Pablo Rodríguez del Chino Box de la ciudad de Santa Fe, y 23 años de edad.

El Colo Esteban Ferrero har&aacute; su debut como rentado en el ring de Col&oacute;n.

El Colo Esteban Ferrero hará su debut como rentado en el ring de Colón.

En el semifondo estarán midiéndose a seis rounds y en categoría super gallo, el Gallo Ayrton Segovia del Club Atlético Colón frente a Alex Meza de la ciudad de Resistencia, en la provincial del Chaco. El santafesino de 27 años llega con un curriculum de 14 combates en el campo rentado, con nueve triunfos, cinco por la vía rápida y cinco derrotas, una sola antes del límite.

Su último presentación fue en Francia, en abril pasado, en donde perdió puntos, Dylan Pare-Lemonnier, en el Espace Mayenne, en un combate convenido a diez rounds, mientras que el año lo había arrancado con un triunfo en el Roque Otrino de Colón venciendo por KOT en el tercer round a Francisco Coronel de la ciudad de Rosario. Su oponente llega con un curriculum de 19 presentaciones, solamente dos triunfos, y diecisiete derrotas.

Por otro lado, están los diez combates protagonizados por pugilistas amateurs representantes de diversos gimnasios y escuelas de boxeo locales y de localidades cercanas. En primer término, Jonathan Salcedo del Thunder Box entrenado por Diógenes Totin Caunedo se medirá con Marcelo Barrera del FR Boxing de Cañada Rosquín, Cristian Benítez del Club Atlético Colón con Jairo Sánchez del Olimboxing y Pablo Escobar del Club Colón con Tomás Osuna del Thunder Box.

Por su parte, Matías Córdoba de Colón se medirá con Rogelio Rodríguez del Chino Box, Santiago Menéndez del Olimboxing lo hará con Franco Troncoso del Willie Pep entrenado por Nacho Doldán, y Giuliano Limido de Laguna Paiva con Benjamín Lencina del Olimboxing.

Además combatirán en el cuadrilátero sabalero Vladimi Balbuena del gimnasio Olimboxing de Santa Fe con Santiago Duarte del King Box, Celene Galindo de Colón con Uma Ballesteros de Unión de Gualeguaychú, y Tomás Mendoza de la entidad sabalera frente a Joaquín Chelini del Willie Pep.

Roque Otrino Colón boxeo
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